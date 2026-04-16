Motagua logra cambiar castigo tras disturbios en el clásico y confirma nueva decisión de la Liga Nacional

Luego que la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras oficializara el castigo de tres partidos en los que Motagua no podrá jugar en Tegucigalpa, el escenario dio un giro inesperado tras una nueva determinación.

El Ciclón Azul emitió un comunicado que confirma que el próximo duelo sí lo jugará en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa, pero a puerta cerrada tras presentar una solicitud de reconsideración a través de su apoderado legal.

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“Esta misma noche de la Comisión de Disciplina dictaminó que Motagua puede jugar en Tegucigalpa su partido contra Juticalpa, pero sin presencia de sus aficionados”, comunicó el club en sus redes sociales.

Eso sí, el club aclaró que la sanción económica de cien mil lempiras se mantendrá, mientras los siguientes dos duelos de castigo los podría cumplir en Comayagua o Danlí.

La determinación se habría dado con el objetivo de evitar problemas logísticos para el juego ante Juticalpa, esto debido a que el equipo disputó el jueves el partido reprogramado ante Victoria en La Ceiba.

Datos relevantes

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Motagua jugará a puerta cerrada ante Juticalpa el domingo 18 de abril a las 5:15 de la tarde.

El cambio se dio tras presentar una solicitud de reconsideración

El club tendrá que cumplir con los dos juegos restantes fuera de Tegucigalpa, pero con presencia de sus aficionados

Las barras de Olimpia y Motagua no podrán entrar a los estadios durante seis meses

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