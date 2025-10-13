FIFA resalta a Honduras ante toda Concacaf: Costa Rica y Panamá lo reciben con dolor camino al Mundial 2026

Honduras sacó un triunfo vital en sus aspiraciones camino al Mundial 2026. La Bicolor ganó 3-0 a Haití con goles de Rigoberto Rivas, Choco Lozano y Romell Quioto.
Los tres puntos lo hacen líder del Grupo C y también han comenzado a llegar muchos elogios para el equipo de Reinaldo y uno de ellos fue de FIFA.
¿Qué mensaje envió FIFA tras el triunfo de Honduras ante Haití?
El máximo organismo en su página oficial de X en español, resaltó el triunfo de la Bicolor y la puso por encima de todas las selecciones de Concacaf que luchan por un boleto a la Copa del Mundo.
Y es que Honduras es el equipo con más puntos de toda la Eliminatoria, ya que cuenta con 8 en cuatro partidos y nadie ha alcanzado esta cifra.
Claro, falta que se complete el día martes el resto de encuentros, pero supone un golpe duro de los catrachos a todos aquellos que esperan verlo por debajo de Costa Rica, la que comenzó como favorita.
Otro golpe es para Panamá que solo tiene cinco, pero si gana el martes a Surinam llegan a la misma cantidad de unidades que la Bicolor.
El otro que más tiene es Curazao, que en tres partidos jugados lleva 7 unidades, puede seguir siendo el mejor, pero debe derrotar a Trinidad y Tobago.
A pesar de las constantes críticas, Honduras es ahora mismo una de las contendientes a clasificar a la Copa del Mundo de 2026.