FIFA resalta a Honduras ante toda Concacaf: Costa Rica y Panamá lo reciben con dolor camino al Mundial 2026

Honduras sacó un triunfo vital en sus aspiraciones camino al Mundial 2026. La Bicolor ganó 3-0 a Haití con goles de Rigoberto Rivas, Choco Lozano y Romell Quioto.

Los tres puntos lo hacen líder del Grupo C y también han comenzado a llegar muchos elogios para el equipo de Reinaldo y uno de ellos fue de FIFA.

¿Qué mensaje envió FIFA tras el triunfo de Honduras ante Haití?

El máximo organismo en su página oficial de X en español, resaltó el triunfo de la Bicolor y la puso por encima de todas las selecciones de Concacaf que luchan por un boleto a la Copa del Mundo.

Y es que Honduras es el equipo con más puntos de toda la Eliminatoria, ya que cuenta con 8 en cuatro partidos y nadie ha alcanzado esta cifra.

Claro, falta que se complete el día martes el resto de encuentros, pero supone un golpe duro de los catrachos a todos aquellos que esperan verlo por debajo de Costa Rica, la que comenzó como favorita.

Otro golpe es para Panamá que solo tiene cinco, pero si gana el martes a Surinam llegan a la misma cantidad de unidades que la Bicolor.

El otro que más tiene es Curazao, que en tres partidos jugados lleva 7 unidades, puede seguir siendo el mejor, pero debe derrotar a Trinidad y Tobago.

A pesar de las constantes críticas, Honduras es ahora mismo una de las contendientes a clasificar a la Copa del Mundo de 2026.