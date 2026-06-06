Deiby Flores se olvida de Olimpia y define su nuevo club para volver a la Selección de Honduras

Desde Honduras confirman cual será el nuevo equipo de Deiby Flores tras dejar Arabia Saudita en enero. Nadie esperaba su destino.

El mediocampista hondureño Deybi Flores tiene un nuevo e inesperado destino en su carrera profesional. Tras quedar libre del Al-Najma de Arabia Saudita y pasar más de tres meses entrenando por su cuenta, el futbolista sampedrano ya definió su futuro en el continente africano.

Flores se convertirá en el nuevo fichaje del Atlético Petróleos de Luanda, el equipo más ganador y popular de la primera división de Angola.

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Pedido por el entrenador

La llegada de Deybi al club africano fue una petición directa del director técnico, João Pedro Sousa. El entrenador portugués ya venía siguiendo de cerca el rendimiento del catracho, tanto en su antiguo club saudí como en los partidos con la Selección de Honduras.

Las negociaciones entre ambas partes fueron muy ágiles: comenzaron en la primera semana de mayo y se cerraron por completo en apenas 15 días. El mediocampista firmará un contrato inicial por dos temporadas, informó el periodista hondureño Jafeth Moreno.

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Para Deybi, esta será su primera experiencia jugando en África, pero no estará solo. En el Petróleos de Luanda compartirá camerino con otro futbolista hondureño, Jonathan Rubio, lo que facilitará su adaptación al nuevo entorno.

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El plan para el jugador es el siguiente: El 10 de junio se unirá a la pretemporada del equipo, la cual se llevará a cabo en España. El club hará el anuncio oficial de su contratación a finales de junio.

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Esta noticia trae mucha tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección de Honduras, liderado por José Francisco Molina. El entrenador español considera a Flores, de 29 años, como una pieza clave y uno de los capitanes de “La H” de cara al proceso eliminatorio para el Mundial de 2030. Para mantener su puesto, era urgente que el originario de la colonia Rivera Hernández encontrara equipo y recuperara el ritmo de competencia lo antes posible.