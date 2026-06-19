De África a Honduras: quién es Kevin Gyamfi, el nuevo fichaje de Francis Hernández a la H

Francis Hernández no descansa ni en épocas mundialistas y ha fichado a otro talento para la Selección de Honduras.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anotó un gran gol en su búsqueda de talento internacional. Los visores catrachos lograron convencer a Kevin Gyamfi González, un prometedor defensa central de apenas 15 años que se forma en las categorías inferiores del Espanyol de Barcelona, una de las mejores canteras de España.

El director deportivo de la federación, Francis Hernández, viajó para reunirse con el joven futbolista y sus padres. Tras presentarles el proyecto de la Selección Nacional, la familia dio el “sí” definitivo para que el jugador represente a la Bicolor en el futuro.

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Kevin nació el 1 de enero de 2011, tiene padre ghanés y madre hondureña, por lo que es totalmente elegible para jugar con Honduras. Actualmente destaca en la categoría Cadete Sub-15 del club español gracias a su gran estatura y orden defensivo.

“Estoy muy feliz de poder formar parte de este proyecto. Creo que me ayudará a seguir creciendo como futbolista y como persona”, confesó el emocionado defensor tras confirmarse la noticia.

Los otros fichajes de Francis Hernández

La llegada de Gyamfi no es una casualidad. Es parte de un plan de la FFH para convencer a jóvenes con raíces hondureñas que juegan en las mejores ligas del mundo.

Con esta nueva firma, el equipo hondureño sigue sumando nombres de peso a sus ligas menores. Recientemente, el país también ha logrado asegurar a otros jóvenes talentos como:

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Keyrol Figueroa (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Víctor Vanderbroucke (KAA Gent, Bélgica)

(KAA Gent, Bélgica) José Alfredo Rodríguez (FC Barcelona, España)

(FC Barcelona, España) Richard Martínez y Welson Jiménez (Girona, España)

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La Federación confirmó que esto es solo el inicio, ya que siguen rastreando más futbolistas en Europa y Estados Unidos para asegurar el futuro de la Selección Mayor.