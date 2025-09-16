Es tendencia:
Entre Costa Rica y Honduras: Chepe Bomba da polémica sentencia sobre qué selección clasificará al Mundial 2026

José Miguel Dominguez le ha dado la espelada a una de estas selecciones y escogió su favorita para ir al Mundial 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Chepe Bomba tiene claro quien quiere que clasifique al Mundial 2026.
El duelo entre Hondurasy Costa Rica se ha comenzado a calentar desde que acabó la fecha 2 de las Eliminatorias de Concacaf.

Los ticos quedaron complicados tras empatar contra Haití, mientras que la Bicolor quedó líder tras vencer a Nicaragua 2-0 de local.

Las cartas están sobre la mesa y todo se va a definir en el verde césped, aunque hubo un reconocido periodista que sentenció todo antes de tiempo.

Se trata de Chepe Bomba, el famoso comunicador panameño que no es tan querido en ambos países y que dio a conocer cuál es su favorita para ir a a Copa del Mundo de 2026.

La sentencia de Chepe Bomba

“Choco Lozano, muchas gracias, la botaste con esta casaca para la alta mesa, precisamente para el jeque de jeques, Rony Vargas, esto es un preludio, van a tumbar a Costa Rica y se meterán al mundial”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Esta es una casaca de hombres, de huevos, hermano, esto es la H, esto es Honduras”.

Con este regalo que nadie esperó del Choco Lozano para José Miguel Dominguez, el periodista se decantó porque Honduras está en el Mundial.

