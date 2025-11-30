Kervin Arriaga recibe una de las peores noticias en España: se marcha del Levante por este motivo

Levante ha hecho oficial una noticia que cambia el futuro del hondureño Kervin Arriaga en la Liga Española. Esto después de la derrota 0-2 ante el Athletic Club.

El conjunto “Granota” confirmó el despido de Julián Calero como técnico. Esto después de una paupérrima imagen en los últimos partidos.

Esta una noticia que nadie quería en el Levante, ya que Calero fue quien los llevó a primera división y el que le dio confianza a Kervin Arriaga para que llegara a la Liga Española.

Levante se encuentran en la posición 19 de la tabla de posiciones de la Liga Española con 9 puntos. En los últimos partidos no pudo sumar para salir de la quema.

Por el momento, no se baraja un candidato claro para suplir a Julián Calero en Levante, aunque, según ha revelado la Cadena Cope, desde el club se sondea la opción de Luis García Plaza.

Comunicado oficial de Levante sobre Julián Calero

El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino.



El técnico madrileño aterrizó en el club el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría. Desde su llegada, Calero quiso devolver la ilusión y la confianza a los levantinistas con un mensaje claro: “Todo va a salir bien”. Afición y equipo fueron uno y esa alianza se convirtió en el motor de una temporada inolvidable. El 25 de mayo de 2025, el entrenador cumplió su promesa y el Levante UD regresó a Primera División. Una semana más tarde, el Ciutat de València volvió a vivir una tarde mágica. El equipo puso el broche de oro a la temporada proclamándose campeón de LALIGA HYPERMOTION.

Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo. Asimismo, les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales.

Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa.

