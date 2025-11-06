“Lo más alto”: FIFA sorprende a Honduras con un mensaje que impacta a toda Concacaf en plenas Eliminatorias al Mundial 2026

FIFA siempre es muy gentil con las leyendas de cada país, en muchas ocasiones en sus cuentas oficiales recuerda algún suceso o el aniversario de cumpleaños.

Así pasó con David Suazo, quien cumplió 46 años de vida y que ha sido felicitado por muchas personas y clubes de fútbol por los cuales pasó.

También por FIFA, el máximo organismo del fútbol, desde la voz de su presidente le ha querido enviar un mensaje. Las palabras impactan a Concacaf.

¿Qué mandó a decir Gianni Infantino a David Suazo?

Pocos tienen el privilegio de ser saludados por el máximo mandamás de FIFA, pero “La Pantera” sí, Gianni Infantino le mostró su admiración.

“Feliz cumpleaños David Suazo. Un pionero que llevó al fútbol hondureño a lo más alto. Tu potencia y perseverancia te convirtieron en un futbolista inolviable. ¡Te deseo lo mejor en este día tan especial!”.

El mensaje llega en plenas Eliminatorias de Concacaf donde Honduras se juega la clasificación en este mes de noviembre ante Costa Rica y Nicaragua.

La carrera de Suazo es muy valorada en Europa, hizo más de 100 goles con el Cagliari, fue multicampeón con el Inter de Milán, nombrado como mejor jugador extranjero por encima de Kaká en 2026.

También ganó un titulo con Benfica, ya con la selección tiene participación en los Juegos Olímpicos y lo más importante el Mundial con Honduras en Sudáfica 2010.

Infantino no se olvidó del cumpleaños de David Suazo.