Rubin Kazán ha decidido cambiar de entrenador en la temporada y mientras Denil Maldonado se recupera han hecho el anuncio oficial en sus redes sociales.
El nuevo técnico fue formado en en el FC Barcelona y descubridor de joyas mundiales. Franc Artiga fue el elegido por el Rubin Kazán tras la salida de Rashid Rakhímov, quien fue despedido tras no cumplir los objetivos y rozar el ridículo en la primera mitad de la temporada.
El mentor de Lamine Yamal dirigirá a Denil Maldonado
El currículum de Franc Artiga es muy rico en generación de talento y ahora tiene la oportunidad en la primera división rusa.
“Franc ha trabajado durante mucho tiempo en la Academia del Barcelona con equipos juveniles, desarrollando a muchas estrellas mundiales del fútbol, como Lamine Yamal, Dani Olmo, Marc Cucurella y Adama Traoré“, dijo el presidente del club Marat Safiullin.
Ahora Denil Maldonado tiene que convencer a su nuevo técnico, la afición del Rubin Kazán también tiene el deseo de ver al defensor en acción.
Franc Artiga ya dio sus primeras palabras y sabe que la exigencia es máxima. El español conoce la plaza, pues estuvo ahí hace 12 años dirigiendo juveniles del Barça.
“Es increíble volver aquí como entrenador después de tanto tiempo. Es un gran reto. Haré todo lo posible para asegurar que el equipo les traiga alegría a la afición”.
Lamine Yamal fue dirigido por Franc Artiga y ahora es técnico de Denil Maldonado.