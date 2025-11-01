Lo dice la FIFA: Honduras recibe la noticia que ilusiona a todos con hacer historia en el Mundial

Honduras recibió una noticia que puso en alto las ilusiones de todos los fanáticos para este Mundial Sub-17. La competencia se disputará en Qatar y comenzará el venidero lunes 3 de noviembre. Participarán 48 selecciones nacionales en total.

Luis Suazo enorgullece a los catrachoscon su bandera por todo lo alto de esta región. El diario británico The Guardian lo incluyó en una lista de los 60 jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Pronóstico alto para un chico prometedor.

Ahora, FIFA le dio voz al jugador clase 2008 que, solamente con 17 años, ilusiona a todo un país. Durante una entrevista con la casa madre del fútbol mundial, dijo que se siente muy bien, aunque percibe la tensión típica a semejante certamen.

“Siempre hay tensión. Hace mucho tiempo que no disputábamos un Mundial y esa tensión está ahí como es normal. Trabajamos bien, entrenamos perfectamente y vamos a llegar en una gran forma. Hicimos una buena fase de clasificación, una buena preparación en estas semanas. Lo podemos hacer muy bien”, sentenció.

Luis Suazo, el orgullo de los catrachos en el Mundial Sub-17, un goleador intratable

Para el proceso de clasificación hacia el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, jugó solo 97 minutos. Con ese escaso tiempo, al joven Luis Suazo le sobró para mostrar de qué está hecho. Logró marcar tres goles y otorgar tres asistencias. Gran marca.

“Nosotros vamos con la mentalidad de que tenemos que ganar a todos. Jugaremos contra Brasil, que tiene mucha calidad, pero el objetivo es ganar a todos. No nos va a importar si es Brasil, Zambia o Indonesia. Jugar contra Brasil no se hace todos los días. Es una gran selección, ha ganado muchos títulos y juega bien”, comentó.

Luis es hijo del Rey David, aquel delantero que supo brillar con las camisetas del Cagliari en la Serie B y en la Serie A de Italia, así como lo hizo también con las del Inter. Si bien no recuerda haberlo visto en vivo, siempre ve videos de su papá.

“Al poco de nacer mi padre se retiró, pero ya vi muchas fotos y vídeos. Yo al fútbol lo llevo dentro desde pequeño. Siempre me gustaba ver vídeos de mi padre y ya me gustaba su velocidad porque era diferente a los otros. En esa época había muy pocos jugadores veloces y me encantaba cuando recorría todo el campo”, finalizó.