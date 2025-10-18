Al Mundial: desde Portugal confirman la noticia que Honduras estaba esperando sobre Luis Suazo

Honduras alza su bandera como pocas veces se vio en los últimos años gracias a la aparición de un joven legionario como Luis Suazo, quien ya protagonizó varias de las noticias del fútbol internacional juvenil pero esta última significa un enorme alivio.

Según confirmó HondurasFútbolTV, el propio Sporting Braga confirmó que dará a Suazo para que juegue el Mundial Sub-17. Para el proceso de clasificación hacia las mismas, solamente disputó 97 minutos. Marcó tres goles y dio tres asistencias.

En total, el hijo del “Rey” David disputó cinco partidos en la Selección Nacional Sub-17, solamente, pero marcó cuatro goles. Hizo gran parte de su formación en las inferiores de la Juventus. También tuvo un paso de breves instancias por Cagliari.

Honduras se enorgullece: Luis Suazo, único centroamericano reconocido por The Guardian

Luis Suazo enorgullece a Honduras y pone a su bandera por todo lo alto de esta región, debido a que es el único futbolista centroamericano dentro del listado de 60 deportistas. Aparecen representantes de Argentina, España y otras potencias.

Desde Ibrahim Mbaye del París Saint-Germain hasta jóvenes promesas del fútbol de Brasil, The Guardian seleccionó a algunos de los jugadores más talentosos que nacieron en el año 2008. Por sus números, El Príncipe no debería ser sorpresa.

“Suazo ha jugado toda su carrera en Europa. Comenzó en el Cagliari, justo antes de pasar a la Juventus y ahora a Portugal. Fue uno de los mejores de la Selección Sub-17 de Honduras este año y dio tres asistencias en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial Sub-17“, comenta el informe sobre el hondureño.