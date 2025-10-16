Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Toda Honduras ilusionada: desde Inglaterra confirman el interés por una de las joyas de la Selección que podría cambiar su carrera

Joven prometedor catracho está en la cima para los analistas británicos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Honduras se ilusiona: Inglaterra se fijó en una joven figura de la Selección Nacional.
© rrssHonduras se ilusiona: Inglaterra se fijó en una joven figura de la Selección Nacional.

Honduras se ilusiona. Todo el país está de pie ante la confirmación que llegó de Inglaterra, acerca del interés por una de las joyas de la Selección Nacional. Esto podría cambiar su carrera y le daría un salto de calidad algo antes de lo esperado.

Se trata de Luis Suazo, hijo del histórico David Suazo, quien de alguna manera va por el mismo camino que su padre. El diario británico The Guardian lo incluyó en una lista de los 60 jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Pronóstico alto.

Luis Suazo, una de las máximas promesas del fútbol mundial según The Guardian (Todo Deportes TV).
Luis Suazo, una de las máximas promesas del fútbol mundial según The Guardian (Todo Deportes TV).

Suazo es clase 2008. Con sus jóvenes 17 años, el nacido en Cagliari representa la tierra en la que nació el “Rey” David. Jugó solamente cinco partidos en la Selección Sub-17, pero le sobró tiempo para plantar su nombre con cuatro goles marcados.

En cuanto a su joven carrera en clubes, el no tan pequeño Luis hizo gran parte de su formación en las divisiones inferiores de la Juventus. También tuvo un paso de breves instancias por Cagliari. Actualmente, brilla como en el Sporting Braga.

Centroamérica de rodillas ante Honduras camino al Mundial 2026: Costa Rica y Panamá, las grandes favoritas, no esperaban esto

ver también

Centroamérica de rodillas ante Honduras camino al Mundial 2026: Costa Rica y Panamá, las grandes favoritas, no esperaban esto

Honduras lo celebra: Luis Suazo, único representante de Centroamérica en The Guardian

Luis Suazo enorgullece a Honduras y pone a su bandera por todo lo alto de esta región, debido a que es el único futbolista centroamericano dentro del listado de 60 deportistas. Aparecen representantes de Argentina, España y otras potencias.

Publicidad

Desde Ibrahim Mbaye del París Saint-Germain hasta jóvenes promesas del fútbol de Brasil, The Guardian seleccionó a algunos de los jugadores más talentosos que nacieron en el año 2008. Por sus números, El Príncipe no debería ser sorpresa.

Ya es oficial: el Inter Miami de Messi toma la decisión que David Ruiz y toda Honduras estaban esperando

ver también

Ya es oficial: el Inter Miami de Messi toma la decisión que David Ruiz y toda Honduras estaban esperando

“Suazo ha jugado toda su carrera en Europa. Comenzó en el Cagliari, justo antes de pasar a la Juventus y ahora a Portugal. Fue uno de los mejores de la Selección Sub-17 de Honduras este año y dio tres asistencias en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial Sub-17, comenta el informe sobre el hondureño.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No hay marcha atrás: Honduras recibe de David Suazo la noticia que no esperaba y este es su nuevo equipo
Honduras

No hay marcha atrás: Honduras recibe de David Suazo la noticia que no esperaba y este es su nuevo equipo

Luis Suazo revela la noticia que Honduras tanto esperaba a solo unos meses del Mundial
Honduras

Luis Suazo revela la noticia que Honduras tanto esperaba a solo unos meses del Mundial

David Suazo recibe la noticia que más esperaba y toda Honduras celebra
Honduras

David Suazo recibe la noticia que más esperaba y toda Honduras celebra

Panamá da a conocer la noticia que más temía El Salvador para su partido rumbo al Mundial 2026
Noticias

Panamá da a conocer la noticia que más temía El Salvador para su partido rumbo al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo