Toda Honduras ilusionada: desde Inglaterra confirman el interés por una de las joyas de la Selección que podría cambiar su carrera

Honduras se ilusiona. Todo el país está de pie ante la confirmación que llegó de Inglaterra, acerca del interés por una de las joyas de la Selección Nacional. Esto podría cambiar su carrera y le daría un salto de calidad algo antes de lo esperado.

Se trata de Luis Suazo, hijo del histórico David Suazo, quien de alguna manera va por el mismo camino que su padre. El diario británico The Guardian lo incluyó en una lista de los 60 jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Pronóstico alto.

Luis Suazo, una de las máximas promesas del fútbol mundial según The Guardian (Todo Deportes TV).

Suazo es clase 2008. Con sus jóvenes 17 años, el nacido en Cagliari representa la tierra en la que nació el “Rey” David. Jugó solamente cinco partidos en la Selección Sub-17, pero le sobró tiempo para plantar su nombre con cuatro goles marcados.

En cuanto a su joven carrera en clubes, el no tan pequeño Luis hizo gran parte de su formación en las divisiones inferiores de la Juventus. También tuvo un paso de breves instancias por Cagliari. Actualmente, brilla como en el Sporting Braga.

Honduras lo celebra: Luis Suazo, único representante de Centroamérica en The Guardian

Luis Suazo enorgullece a Honduras y pone a su bandera por todo lo alto de esta región, debido a que es el único futbolista centroamericano dentro del listado de 60 deportistas. Aparecen representantes de Argentina, España y otras potencias.

Desde Ibrahim Mbaye del París Saint-Germain hasta jóvenes promesas del fútbol de Brasil, The Guardian seleccionó a algunos de los jugadores más talentosos que nacieron en el año 2008. Por sus números, El Príncipe no debería ser sorpresa.

“Suazo ha jugado toda su carrera en Europa. Comenzó en el Cagliari, justo antes de pasar a la Juventus y ahora a Portugal. Fue uno de los mejores de la Selección Sub-17 de Honduras este año y dio tres asistencias en tres partidos de la fase de clasificación para el Mundial Sub-17“, comenta el informe sobre el hondureño.