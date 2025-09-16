Es tendencia:
Lo confirman: Haití da un golpe sobre la mesa con tres fichajes de lujo que pone en aprietos a Honduras y Costa Rica

La Federación Haitiana de Fútbol ya tiene todo listo para lograr un cambio radical en la Eliminatoria de Concacaf.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Haití cambiará todos los paradigmas en Concacaf.
Haití cambiará todos los paradigmas en Concacaf.

¡En tiempo récord! Haití está por confirmar tres fichajes de jerarquía, y va por más, para la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

El cuadro caribeño quiere dar el gran batacazo en el Grupo C y para eso ha conseguido los papeles de tres futbolistas que militan en el fútbol europeo.

Esta noticia pone en alerta máxima a Reinaldo Rueda y a Honduras que son rivales directos de grupo y que se enfrentarán en Octubre al combinado haitiano.

Los 3 refuerzos Top de Haití para enfrentar a Honduras

Durante la semana se había informado que la Federación Haitiana de Fútbol estaba en trámites para poder contar con 4 jugadores que militan en Europa.

Es así como un par de días después, se puede confirmar que ya tienen el visto bueno y el papeleo en regla de tres jugadores para unirse a su escuadra nacional.

Lenny Joseph de Ferencvárosi de Hungría, Josué Casimir de Auxerre de la Ligue 1 y Hannes Delcroix de Burnley Football Club de la Premier League ya están habilitados para representar a Haití.

A ellos se ha confirmado por múltiples reportes que el delantero Wilson Isidor que milita en el Sunderland de Inglaterra estará recibiendo su pasaporte el próximo 26 de septiembre.

Como si fuera poco, los directivos haitianos no paran y buscan poder sumar a Odsonne Édouard del Lens de Francia y Jean-Baptiste del Braga de Portugal están también en la mira de FHF.

Por su parte el defensor Maxence Lacroix del Crystal Palace decidió desestimar la posibilidad de obtener el pasaporte haitiano.

Hannes Delcroix de Burnley ya es elegible para Haití. (Foto: Getty Images)

Josue Casimir de Auxerre puede ser convocado para la próxima Fecha Fifa. (Foto: Getty Images)

Lenny Joseph de Ferencvarosi se unirá a Haití y enfrentará a Honduras. (Foto: Getty Images)

Wilson Isidor recibirá su pasaporte haitiano el próximo 26 de septiembre. (Foto: Getty Images)

De esta manera parece que un giro importante en las Eliminatorias podría terminar de confirmarse.

Honduras recibirá a Haití el próximo 13 de Octubre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Hondureños y haitianos ya empataron en el debut 0-0 en el encuentro que se disputó en Curazao.

