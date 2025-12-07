¿Quién es y cómo juega Ethan Barley, la joya que brilló con Costa Rica en el Mundial Sub-17 y debutó con gol en Alajuelense?

La victoria por 2-0 de Liga Deportiva Alajuelense ante San Carlos, por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025, dejó a la afición rojinegra con una de las sorpresas más gratas del campeonato: la irrupción de Ethan Barley, el juvenil que debutó como profesional marcando el gol que selló el triunfo manudo.

El delantero ingresó al terreno de juego del Carlos Ugalde promediando el segundo tiempo, en sustitución de Creichel Pérez, y necesitó apenas 18 minutos para demostrar su olfato en el área, aprovechando un error garrafal del portero norteño Alexander Lezcano para celebrar su primera anotación en primera división.

ver también “Son pocos…”: Ethan Barley revela la frase que Machillo Ramírez le soltó justo antes de su debut soñado en Alajuelense

¿Quién es la joya de 16 años que ilusiona a LDA?

Ethan Barley nació en Alajuela el 18 de abril del 2009, por lo que tiene solamente 16 años. A pesar de su juventud, ya es una de las figuras sobresalientes del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y de las divisiones juveniles de la Selección de Costa Rica, donde se ganó el reconocimiento de los aficionados ticos tras su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar.

Con cuatro goles previos en La Sele Sub-17, Barley fue titular en los tres cotejos mundialistas del conjunto dirigido por Randall Row, convirtiéndose en uno de los puntos más altos de un equipo que no logró superar la primera fase.

Tweet placeholder

Su actuación ante Senegal (derrota 1-0 en la segunda fecha) llamó tanto la atención que la página oficial de Concacaf la destacó de manera especial: “Ethan Barley tuvo tres regates completados, cinco duelos ganados y cinco recuperaciones ante Senegal. La última vez que un jugador de Costa Rica alcanzó estas cifras en una Copa Mundial FIFA Sub-17 fue en 2017 con Josué Abarca ante Alemania”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Un perfil que agrada a Machillo Ramírez

Con 1,81 metros de estatura y todavía en pleno desarrollo físico, Barley se proyecta como un delantero centro clásico: fuerte, agresivo en el área y con buena lectura de juego.

Publicidad

El propio Óscar ‘Machillo’ Ramírez destacó ese instinto goleador tras su debut soñado: “Tiene instinto de goleador, porque sobre el remate, él va y saca algo que es de él. El goleador tiene que ser así, viendo cualquier situación, y la supo aprovechar. Estoy contento por él, pero hablamos de que con los pies sobre la tierra, que todavía faltan cosas. Es un paso, pero falta mucho más”, declaró en conferencia de prensa.

Publicidad

ver también ¿Quién es y cómo juega Charles Forstner, la joya con pasaporte alemán que debutó en Alajuelense?

El dorsal 44 de Alajuelense lleva siete años en la institución, a la que llegó cuando tenía apenas nueve. Al finalizar el partido, visiblemente emocionado, Barley resumió su camino con sencillez: “Es algo que he venido luchando desde varios años… años de trabajo, sacrificio. Darle las gracias al profesor Óscar y a seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo”.