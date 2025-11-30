No es el favorito de Thomas Christiansen en Panamá, pero un equipo que juega la Copa Libertadores lo quiere fichar

El delantero Everardo Rose se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del fútbol centroamericano, gracias a su sobresaliente actuación en la Concacaf Copa Centroamericana, donde firmó cuatro goles fundamentales para que su equipo alcanzara los cuartos de final. Su impacto no se detuvo ahí, pues también fue pieza clave para que el Plaza Amador conquistara el título de la Liga Panameña de Fútbol, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes de la región.

El buen momento de Rose también le abrió las puertas de la Selección Nacional de Panamá, donde debutó en septiembre. Sin embargo, su estreno fue breve y agridulce: apenas cinco minutos en cancha antes de que el técnico Thomas Christiansen dejara de convocarlo. Una situación que sorprendió a muchos, considerando el nivel que el delantero venía mostrando en competiciones internacionales y en la liga local.

El nombre de Everardo Rose comenzó a sonar con fuerza en el mercado y, según diversos reportes, el Motagua de Honduras lo tenía en la mira como uno de los objetivos prioritarios para el próximo torneo, a petición expresa de su técnico, Javier López. El interés hondureño reflejaba el prestigio creciente del atacante panameño, de apenas 26 años, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Everardo Rose a Sudamérica?

No obstante, el futuro del canalero podría tomar un rumbo más ambicioso. De acuerdo con información del periodista panameño José Miguel Domínguez, Rose estaría muy cerca de firmar con un club sudamericano que participa en la Copa Libertadores, una vitrina de élite y un salto significativo para cualquier futbolista de la región. La posibilidad de competir en el máximo torneo de clubes del continente eleva el perfil del delantero y amplía su alcance internacional.

El propio Rose dejó claras sus aspiraciones tras proclamarse bicampeón con Plaza Amador en este 2025. “Esa es la mentalidad, salir al extranjero y hacer un buen papel… ya quedé bicampeón aquí en Panamá este año y me falta quedar campeón fuera, y quien quita, la última palabra la tiene Dios”, expresó con convicción. Sus palabras reflejan su deseo de dar un paso más en su evolución deportiva y afrontar nuevos retos fuera de su país.

Con su crecimiento sostenido, su potencial y su nuevo destino en puertas, Everardo Rose se mantiene como uno de los delanteros de moda en Panamá. De concretarse su fichaje internacional, no solo podría impulsar su carrera a otro nivel, sino también aumentar sus opciones de volver a ser considerado para la Selección de Panamá rumbo a la Copa del Mundo 2026, un objetivo que sigue muy presente en la mira del ariete canalero.