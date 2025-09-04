“Llevarlo a Disney World”: Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dijo camino al Mundial 2026

Reinaldo Rueda dio la cara antes del duelo de Eliminatoria de Concacaf ante Haití. El camino al Mundial 2026 arranca su última fase.

El colombiano habló de muchas cosas, incluso, se atrevión a hacer una analogía de cómo se ha ilusionado la afición con su equipo.

Comenzó alabando a Haití y sus virtudes: “Ustedes quizás también lo pudieron observar en Copa Oro. Es una selección muy completa, muy competitiva, una selección con hombres maduros, con algunos hombres muy jóvenes también. Con una buena condición técnica. Creo que Haití siempre se ha caracterizado por eso. Aparte de la exuberancia que tienen en su biotipo, en esa gran virtud que tienen en su raza, por ser tan potentes. Son jugadores que ustedes pueden revisar que juegan en Ligas de Europa hace varios años y que eso les da un nivel competitivo, bueno, muy bueno”.

Y agregó: “Es un equipo muy completo en ataque y en defensa. Hizo esos juegos que hizo en Copa Oro frente a Arabia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, fueron de gran nivel, fueron muy equilibrados y es un equipo que maneja muy bien los dos conceptos, tanto juego elaborado como transiciones directas, con buena conceptualización. Es un equipo muy fuerte el que vamos a enfrentar mañana”.

Al DT también le consultaron sobre la ilusión que generó Honduras en la Copa Oro, donde terminó cuarta dejando grandes partidos.

La analogía de Rueda camino al Mundial 2026

“Yo considero que más. Yo creo que hoy, incluso, les dije, estamos metidos en la grande porque ilusionamos a la gente, volvimos a ilusionar a nuestra afición y les ponía la analogía como cuando tú a un hijo o a una hija le ofreces llevarlo a Disney World y no lo puedes llevar y le quedas mal. Y la gente se ilusionó, los niños se ilusionaron, los adultos se ilusionaron, la gente se ilusionó, todos nos ilusionamos y ese es el desafío, corresponder a ese desafío ratificando en la cancha eso que mostraron”.

Honduras enfrenta a la selección de Haitíel viernes 05 de septiembre a las 6:00 de la tarde. El partido se disputará en el Estadio Ergilio Hato de Curazao.

