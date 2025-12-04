“Ha hecho un gran trabajo”: Machillo Ramírez destapa al responsable clave del tricampeonato de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense escribió una nueva página histórica en el fútbol centroamericano al consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana tras vencer a Xelajú en una dramática tanda de penales. La Liga, que ya había igualado 1-1 en la ida, volvió a empatar por el mismo marcador en Guatemala y terminó levantando el título gracias a una actuación monumental del portero juvenil Bayron Mora.

La historia de esta final tuvo un giro inesperado desde el arranque. La ausencia de Washington Ortega, figura indiscutible durante toda la temporada, obligó a Óscar Ramírez a confiar el arco a Mora, un guardameta de 22 años que llegó a la serie decisiva con apenas un puñado de partidos en primera división. El joven asumió el reto con personalidad, realizó intervenciones determinantes en ambos encuentros y se convirtió en héroe al atajar dos penales en el Cementos Progreso.

Tras el título, Machillo Ramírez atendió a la prensa y, además de destacar la madurez y el temple de Mora, quiso revelar quién considera la pieza clave silenciosa detrás del éxito manudo.

¿Quién fue clave para el tricampeonato según Machillo Ramírez?

“Lo de Bayron Mora es muy positivo, hay futuro para el club y el país”, manifestó el entrenador. Pero su frase más fuerte vendría después, cuando decidió poner nombre y apellido al responsable de que tanto Ortega como Mora mostraran un nivel sobresaliente durante el torneo: Diego Cejas, el preparador de porteros.

“Quiero felicitar a Diego Cejas, ha hecho un gran trabajo”, sentenció Ramírez, dejando claro que la evolución de los arqueros de Alajuelense no es casualidad, sino resultado de un proceso meticuloso de entrenamiento, análisis y fortalecimiento mental.

El reconocimiento público no pasó desapercibido. Mientras los focos se centraban en el joven héroe y en la euforia rojinegra por el tricampeonato, Machillo quiso enviar un mensaje claro: los títulos también se construyen desde el trabajo silencioso. Y, para él, el de Cejas fue determinante.

Alajuelense celebra, Mora se consagra en sus primeros partidos como titular y el cuerpo técnico recibe el respaldo de su entrenador. Un cierre perfecto para una noche manuda histórica.