Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“Ha hecho un gran trabajo”: Machillo Ramírez destapa al responsable clave del tricampeonato de Alajuelense

Tras haberse consagrado campeón de la Copa Centroamericana, Machillo Ramírez decidió resaltar a una pieza clave de Alajuelense.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez marcó a una piza clave del tricampeonato. (Foto: La Nación)
Machillo Ramírez marcó a una piza clave del tricampeonato. (Foto: La Nación)

La Liga Deportiva Alajuelense escribió una nueva página histórica en el fútbol centroamericano al consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana tras vencer a Xelajú en una dramática tanda de penales. La Liga, que ya había igualado 1-1 en la ida, volvió a empatar por el mismo marcador en Guatemala y terminó levantando el título gracias a una actuación monumental del portero juvenil Bayron Mora.

La historia de esta final tuvo un giro inesperado desde el arranque. La ausencia de Washington Ortega, figura indiscutible durante toda la temporada, obligó a Óscar Ramírez a confiar el arco a Mora, un guardameta de 22 años que llegó a la serie decisiva con apenas un puñado de partidos en primera división. El joven asumió el reto con personalidad, realizó intervenciones determinantes en ambos encuentros y se convirtió en héroe al atajar dos penales en el Cementos Progreso.

Tras el título, Machillo Ramírez atendió a la prensa y, además de destacar la madurez y el temple de Mora, quiso revelar quién considera la pieza clave silenciosa detrás del éxito manudo.

¿Quién fue clave para el tricampeonato según Machillo Ramírez?

“Lo de Bayron Mora es muy positivo, hay futuro para el club y el país”, manifestó el entrenador. Pero su frase más fuerte vendría después, cuando decidió poner nombre y apellido al responsable de que tanto Ortega como Mora mostraran un nivel sobresaliente durante el torneo: Diego Cejas, el preparador de porteros.

“Quiero felicitar a Diego Cejas, ha hecho un gran trabajo”, sentenció Ramírez, dejando claro que la evolución de los arqueros de Alajuelense no es casualidad, sino resultado de un proceso meticuloso de entrenamiento, análisis y fortalecimiento mental.

Tweet placeholder
Publicidad

El reconocimiento público no pasó desapercibido. Mientras los focos se centraban en el joven héroe y en la euforia rojinegra por el tricampeonato, Machillo quiso enviar un mensaje claro: los títulos también se construyen desde el trabajo silencioso. Y, para él, el de Cejas fue determinante.

No se vio en TV: el gesto de Alexis Gamboa con los jugadores de Xelajú que causa admiración en toda Guatemala

ver también

No se vio en TV: el gesto de Alexis Gamboa con los jugadores de Xelajú que causa admiración en toda Guatemala

Alajuelense celebra, Mora se consagra en sus primeros partidos como titular y el cuerpo técnico recibe el respaldo de su entrenador. Un cierre perfecto para una noche manuda histórica.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Xelajú MC vs. Alajuelense: alineaciones oficiales para la final de vuelta
Concacaf

Xelajú MC vs. Alajuelense: alineaciones oficiales para la final de vuelta

Machillo usó cuatro palabras para explicar como saldrán campeones
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo usó cuatro palabras para explicar como saldrán campeones

“Amenazan con no jugar”: Alajuelense se mantiene en vilo por un conflicto inesperado
Liga Deportiva Alajuelense

“Amenazan con no jugar”: Alajuelense se mantiene en vilo por un conflicto inesperado

Enciende la polémica: Jorge Aparicio deja un gesto con el que lanza fuerte acusación contra Alajuelense y Concacaf
Concacaf

Enciende la polémica: Jorge Aparicio deja un gesto con el que lanza fuerte acusación contra Alajuelense y Concacaf

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo