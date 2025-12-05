Sorteo del Mundial 2026, en VIVO: Panamá en vilo por conocer su grupo, minuto a minuto

En Fútbol Centroamérica podrás conocer a los rivales que tendrá la Selección de Panamá y el resto de los países en la próxima Copa del Mundo. La ceremonia comenzará a las 11 de Centroamérica y 12 de Panamá.

07:30hs Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

Como en este Mundial 2026 el número es de 48 participantes, habrá 12 grupos de 4 integrantes cada uno. No podrá haber más de un representante por confederación en el grupo, salvo que sea una selección de la UEFA. Está permitido hasta dos seleccionados europeos por grupo.

07:40hs Los bombos para el sorteo y las reglas a tener en cuenta

Para poder jugar toda la fase de grupos en sus territorios, la FIFA determinó que México integre el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D.

Por ser de la misma confederación: Estados Unidos, México, Canadá, Curazao y Haití. Tampoco lo serán Surinam y Jamaica si clasifican desde el repechaje.

Por compartir el mismo bombo, Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica NO se enfrentarán a Panamá .

A la espera de lo que será el sorteo en Washington, Panamá ya sabe a qué rivales evitará en el grupo que le toque. En total, son 16 las selecciones que no tendrán los Canaleros en su grupo .

Con la presencia estelar de Thomas Christiansen, Panamá ya está en Estados Unidos para conocer a los rivales que tendrá en la fase de grupos.

Rio Ferdinand conducirá el sorteo del Mundial 2026 . La leyenda del Manchester United estará junto a grandes figuras del deporte estadounidense.

En el Bombo 2, también habrá selecciones fuertes como Croacia, Marruecos, Noruega, Uruguay, Colombia, aunque habrá otras sin tanta historia en los Mundiales. En el Bombo 3, se encuentra Panamá, mientras que el Bombo 4 es una lotería debido a que deben definirse los clasificados del repechaje internacional y europeo. Estas son todas las opciones que podrían tocarle a los Canaleros .

Inevitablemente, a Panamá le tocará una potencia mundial. Hay grandes posibilidades de que sea un campeón. Al no poder enfrentar a ninguno de los anfitriones del Bombo 1, tendrá que jugar ante Argentina, Brasil, Francia, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos o Alemania .

La FIFA quiere evitar que las mejores selecciones del Ranking FIFA se crucen en instancias tempranas. Por este motivo, decidió que España y Argentina estén en cuadros opuestos de manera automática si ambos equipos son líderes en sus grupos y así se vean las caras únicamente en una final. Lo mismo sucede con Francia e Inglaterra, tercera y cuarta clasificada en el ranking.

09:20hs La nueva regla de la FIFA para el sorteo del Mundial 2026

Este viernes, se conocerán los grupos para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y contará con la presencia de figuras emblemáticas del fútbol.

En representación de Centroamérica, la única que dirá presente en este sorteo de 48 países es la Selección de Panamá. Los Canaleros fueron líderes del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y se sumaron a Haití y Curazao. Jamaica y Surinam jugarán el repechaje en marzo.

Panamá está en el bombo 3. Estos fueron ordenados según el ranking FIFA de cada selección. Uno de los puntos a tener en cuenta es que los de Thomas Christiansen no podrán compartir grupo con Estados Unidos, México y Canadá, ya que son de la misma confederación. Lo mismo sucede con Curazao y Haití.

Los 4 bombos para el sorteo del Mundial 2026.

Otra de las reglas a contemplar es que Panamá sólo podrá tener a un rival por confederación. Con la excepción de UEFA que tendrá a 16 países clasificados para esta Copa del Mundo, por lo que resulta inevitable que haya dos selecciones de Europa en un mismo grupo.