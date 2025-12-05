Sorteo del Mundial 2026, en VIVO: Panamá en vilo por conocer su grupo, minuto a minuto

Este viernes, se conocerán los grupos para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y contará con la presencia de figuras emblemáticas del fútbol.
En representación de Centroamérica, la única que dirá presente en este sorteo de 48 países es la Selección de Panamá. Los Canaleros fueron líderes del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y se sumaron a Haití y Curazao. Jamaica y Surinam jugarán el repechaje en marzo.
Panamá está en el bombo 3. Estos fueron ordenados según el ranking FIFA de cada selección. Uno de los puntos a tener en cuenta es que los de Thomas Christiansen no podrán compartir grupo con Estados Unidos, México y Canadá, ya que son de la misma confederación. Lo mismo sucede con Curazao y Haití.
Los 4 bombos para el sorteo del Mundial 2026.
Otra de las reglas a contemplar es que Panamá sólo podrá tener a un rival por confederación. Con la excepción de UEFA que tendrá a 16 países clasificados para esta Copa del Mundo, por lo que resulta inevitable que haya dos selecciones de Europa en un mismo grupo.
