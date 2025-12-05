Cuándo es el partido inaugural y la final del Mundial 2026

Más allá del sorteo del Mundial 2026 y los grupos, los aficionados de fútbol ya pueden marcar dos fechas clave en el calendario: el inicio y el cierre del torneo más grande de la historia.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se jugará el jueves 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Del otro lado del torneo, la gran final está programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey), en el área metropolitana de Nueva York, escenario elegido por la FIFA para el partido que coronará al nuevo campeón del mundo.

Entre esas dos fechas, el Mundial se desplegará en 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos. Será más de un mes de fútbol a puro espectáculo, con la vista puesta en llegar desde el 11 de junio en el Azteca hasta el 19 de julio en Nueva Jersey, el día en que se levantará la Copa del Mundo.

Estadio Azteca: la casa del partido inaugural

El Estadio Azteca, en Ciudad de México, será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 que jugará la Selección Mexicana contra Sudáfrica y hará historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas. De cara a la Copa del Mundo, el Coloso de Santa Úrsula se encuentra en plena remodelación integral, con obras que incluyen cambios en las gradas, mejoras en accesos, vestuarios, zonas de hospitalidad y una modernización general para cumplir con los estándares de la FIFA.

El estadio cerró sus puertas en 2024 para estos trabajos y será reinaugurado antes del Mundial, manteniendo su peso histórico pero con una imagen renovada para recibir el duelo que dará inicio oficialmente a la Copa del Mundo 2026.

El mítico Estadio Azteca, aún en renovación. (Getty Images)

MetLife Stadium: sede de la gran final

La final del Mundial 2026 se disputará en el New York New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. Inaugurado en 2010, es un moderno estadio multipropósito con una capacidad cercana a los 82.500 espectadores y es la casa de dos franquicias de la NFL: los New York Giants y los New York Jets, que comparten el recinto como localía.

El imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey

Acostumbrado a recibir grandes eventos deportivos y conciertos, el MetLife será el escenario que cerrará el torneo el 19 de julio de 2026, cuando se dispute la final y se corone al nuevo campeón del mundo, en uno de los estadios más grandes y mediáticos de Estados Unidos.