Saprissa de luto: fallece una leyenda que marcó época en uno de los mejores equipos morados

El Deportivo Saprissa atraviesa un profundo momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de uno de los últimos símbolos vivientes de su historia. El club perdió este viernes a un jugador que formó parte de uno de los equipos más emblemáticos que han vestido la camiseta morada: el último sobreviviente del plantel que logró el histórico ascenso a la Primera División en 1949.

El fallecimiento de un futbolista histórico

Se trata de Alex Sánchez Cruz, defensor de 95 años y miembro destacado de los recordados Chaparritos de Oro, un grupo que dejó huella en la identidad del club y que marcó el inicio de una era dorada para la institución.

La noticia fue confirmada por el periodista e historiador saprissista José Antonio Pastor, quien destacó la relevancia del futbolista en la formación del Saprissa moderno.

Durante su trayectoria con el Monstruo, Sánchez conquistó los campeonatos nacionales de 1952, 1953 y 1957, además de ser parte del icónico equipo que realizó la histórica vuelta al mundo, un hito que transformó para siempre la proyección internacional del club.

Su paso por Alajuelense

Posteriormente, el defensor continuó su carrera en Alajuelense, entre 1960 y 1963. Aunque no logró títulos con los rojinegros, su paso dejó huella como uno de los zagueros más respetados de esa generación.

La despedida de Alex Sánchez Cruz se realizará este mismo viernes, con velación en Jardines del Recuerdo en barrio Don Bosco desde las 4 p.m. Su funeral se llevará a cabo este sábado a las 10 a.m. en la iglesia Don Bosco.

El saprissismo pierde a una figura histórica, un miembro de una generación irrepetible y un pilar en la construcción del legado que hoy distingue al club.