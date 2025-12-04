Todo Xelajú indignado: Amarini Villatoro lanza una fuerte acusación que salpica a Concacaf tras perder la final con Alajuelense

Xelajú MC se quedó a las puertas de conquistar su primer título internacional. Este miércoles, perdió por penales ante Liga Deportiva Alajuelense luego de rescatar un empate 1-1 en la final de vuelta de la Copa Centroamericana (2-2 global) y estirar la definición en el Estadio Cementos Progreso.

Para Amarini Villatoro, entrenador de los quetzaltecos, el momento de quiebre llegó a los 67 minutos, cuando Widvin Tebalán le cometió, según el criterio del árbitro Nelson Salgado y los responsables del VAR, una infracción a Anthony Hernández dentro del área. De la pena máxima se hizo cargo Ronaldo Cisneros (73′), adelantando a la Liga hasta el golazo de Juan Cardona (83′).

La acusación de Amarini Villatoro que salpica a la Concacaf y Alajuelense

Profundamente disgustado con el arbitraje, el DT de Xelajú le soltó un dardo a la Concacaf y deslizó un posible interés en beneficiar a la Liga: “Si esto es un penal, habría que marcar diez penales por partido. Estamos molestos, se lo hicimos saber al árbitro. No entiendo el criterio. El rival que estaba enfrente es una gran institución que no necesitaba de eso. Es cierto que estamos en diciembre, pero no es la época de regalos todavía“.

ver también Alajuelense celebra por partida doble: la fortuna que ganó con el tricampeonato de la Copa Centroamericana

“No voy a hablar del arbitraje, porque después multan al equipo. Lo que más nos duele perder de esa manera un partido que teníamos controlado. Un rival desesperado que empezó a tirar la pelota cuando no encontraba espacios, que se encuentra con el famoso penal y es la única manera que nos pudieron anotar. Sin embargo, me quedo con la reacción del equipo, luchamos bien y en el tiempo extra fuimos muy superiores a ellos, generamos muchas ocasiones de gol que no las metimos”, añadió el ex seleccionador de Guatemala.

Finalmente, Villatoro comentó: “Sabemos que a veces hay escudos que pesan. Más aún en esta competencia. No sé con quién quieren quedar bien, pero hoy es lamentablemente la forma en que se da esa situación y es determinante en el juego. (…) Muy orgulloso de mis jugadores, hoy competimos bien, leal, sin ningún tipo de ayudas, la peleamos con nuestras armas y nos queda la espinita de cerrar mejor los penales”.

La jugada que sacó que quicio a todo Xelajú: ¿Fue penal de Tebalán?

Tweet placeholder

Publicidad