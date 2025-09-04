Concacaf le notifica a Honduras la noticia que estaba esperando y que cambia todo para el partido contra Haití

Solo faltan horas para que el día cero llegue y la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf inicien.

Honduras ya se encuentra en Curazao dónde enfrentará a Haití en la jornada 1 del grupo C.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda buscan iniciar con pie derecho y sacar los primeros tres puntos que le permitan acercarse al sueño de su cuarto mundial en la historia.

Sin embargo, a solo dos días del encuentro, la confederación le ha dado la noticia más esperada a la Bicolor.

¿Qué noticia le confirmó Concacaf a Honduras?

Concacaf le hizo oficial a Honduras y Haití la nómina oficial de los árbitros del encuentro del próximo viernes.

El canadiense Pierre-Luc Lauziere será el árbitro central y el encargado de impartir justicia durante el partido.

A Lauziere lo acompañarán sus compatriotas Stefan Tanaka-Freundt, Gerard-Kader Lebuis y Filip Dujic.

Cabe recordar que para esta fase el Video Assistant Referee (VAR) estará habilitado por lo que también se conocieron quiénes manipularan la tecnología en el Estadio Egilio Hato.

El equipo arbitral del VAR estará conformado por Benjamín Whity de Islas Caimán, junto a Óscar Macía de México, y Mark Cahen de Estados Unidos.

Pierre-Luc Lauziere será el árbitro que dirija el Honduras v Haití. ( Getty Images)

La ´H´ hará el reconocimiento de cancha este jueves para posteriormente realizar la conferencia de prensa obligatoria.

El partido entre hondureño y haitianos está programado para el viernes 3 de septiembre a las 6:00 pm hora de Centroamérica.