Todavía no jugó contra Haití y Reinaldo Rueda toma decisión que cuesta 45 mil dólares a Honduras

La selección de Honduras sabe que debe arrancar de la mejor forma la Eliminatoria de Concacaf, los primeros seis puntos son claves para dar el paso al Mundial.

Primero van a visitar a Haití, un rival que en el historial no debe ser problema, pero deben resolverlo en la cancha.

La delegación catracha ya se encuentra preparando ese juego, pero Reinaldo Rueda ha tomado una rotunda decisión para el siguiente partido ante Nicaragua.

¿Qué decisión tomó Reinaldo Rueda?

Jorge Salomón, presidente de la Federación del Fútbol de Honduras (FFH), reveló que Rueda ya se los comunicó y que así va a suceder.

La Bicolor no más termine el juego ante Haití en Curazao, tomará un vuelo chárter de regreso a Honduras para preparar el juego ante Nicaragua.

El vuelo de la “H” dura tres horas de regreso a casa y esto le costará alrededor de 45 mil dólares, según informa TVC.

Paramount Business Jets indica que la hora de alquiler de esta aeronave ronda los 15 mil dólares por lo que la FFH habría invertido cerca de 45 mil dólares por el viaje a suelo caribeño.

La idea es ahorrar todo el tiempo posible para que los jugadores se recuperen y pueden llegar de buena forma al encuentro del próximo martes.

Rueda sabe de lo importante que es esto y que de local no deben fallar en esta Eliminatoria si quieren estar en el Mundial.

El partido contra Nicaragua es el próximo martes 09 de septiembre de 2025 a las 8:00 de la noche. Se llevará a cabo en el estadio Nacional de Tegucigalpa.