Quita de puntos: Saprissa, Liberia y Herediano ya conocen la decisión final de Unafut por la alineación indebida de Johnny Myrie

El cierre de la fase regular del Apertura 2025 quedó envuelto en polémica después de que Liberia presentara una apelación contra el Deportivo Saprissa por la participación de Johnny Myrie en los minutos finales del duelo entre ambos equipos.

El joven futbolista morado había sido sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, pero en el torneo Sub-21, lo que generó la duda sobre si esa suspensión debía aplicarse o no en el campeonato de Primera División.

Liberia argumentó alineación indebida y solicitó que se le otorgaran los puntos en la mesa, lo que habría provocado un reacomodo significativo en la tabla general y afectado directamente la clasificación a semifinales, con Herediano automáticamente eliminado.

¿Cuál es la decisión de UNAFUT sobre el caso de Johnny Myrie?

Este miércoles se terminó el suspenso: UNAFUT rechazó oficialmente la apelación de los pamperos. Así lo informó el periodista Kevin Jiménez, quien reveló parte del fundamento del Comité de Competición.

“En consecuencia, al haber sido suspendido el jugador Johnny Jair Myrie Lewis por acumulación de tarjetas amarillas en el Campeonato Sub-21 de Liga ULATINA, dicha sanción no puede trasladarse al Campeonato de Apertura 2025, por tratarse de una categoría distinta”, así lo determinó UNAFUT.

Con esta resolución, Saprissa mantiene los puntos obtenidos en la cancha ante Liberia y la tabla de posiciones no sufre modificaciones. Además, el fallo aclara un precedente importante: las sanciones en categorías menores no son aplicables de manera automática en la Primera División, salvo excepciones específicas contempladas en el reglamento.

Saprissa ahora puede enfocarse de lleno en sus semifinales, mientras que Liberia deberá concentrarse en su cierre de temporada sin el beneficio administrativo que buscaba.