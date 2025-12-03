Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Quita de puntos: Saprissa, Liberia y Herediano ya conocen la decisión final de Unafut por la alineación indebida de Johnny Myrie

Luego de que Liberia levante un pedido de puntos por una mala inclusión de Saprissa, UNAFUT decidió tomar una rápida decisión.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
UNAFUT ya tomó una decisión. (Foto:Saprissa)
UNAFUT ya tomó una decisión. (Foto:Saprissa)

El cierre de la fase regular del Apertura 2025 quedó envuelto en polémica después de que Liberia presentara una apelación contra el Deportivo Saprissa por la participación de Johnny Myrie en los minutos finales del duelo entre ambos equipos.

El joven futbolista morado había sido sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, pero en el torneo Sub-21, lo que generó la duda sobre si esa suspensión debía aplicarse o no en el campeonato de Primera División.

Liberia argumentó alineación indebida y solicitó que se le otorgaran los puntos en la mesa, lo que habría provocado un reacomodo significativo en la tabla general y afectado directamente la clasificación a semifinales, con Herediano automáticamente eliminado.

¿Cuál es la decisión de UNAFUT sobre el caso de Johnny Myrie?

Este miércoles se terminó el suspenso: UNAFUT rechazó oficialmente la apelación de los pamperos. Así lo informó el periodista Kevin Jiménez, quien reveló parte del fundamento del Comité de Competición.

UNAFUT ya tomó una decisión. (Foto: X)

UNAFUT ya tomó una decisión. (Foto: X)

En consecuencia, al haber sido suspendido el jugador Johnny Jair Myrie Lewis por acumulación de tarjetas amarillas en el Campeonato Sub-21 de Liga ULATINA, dicha sanción no puede trasladarse al Campeonato de Apertura 2025, por tratarse de una categoría distinta”, así lo determinó UNAFUT.

Publicidad

Con esta resolución, Saprissa mantiene los puntos obtenidos en la cancha ante Liberia y la tabla de posiciones no sufre modificaciones. Además, el fallo aclara un precedente importante: las sanciones en categorías menores no son aplicables de manera automática en la Primera División, salvo excepciones específicas contempladas en el reglamento.

Saprissa ahora puede enfocarse de lleno en sus semifinales, mientras que Liberia deberá concentrarse en su cierre de temporada sin el beneficio administrativo que buscaba.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El antecedente que puede condenar a Herediano
Costa Rica

El antecedente que puede condenar a Herediano

Desde Unafut: LDA recibe la sentencia que nadie imaginaba en medio del caos
Costa Rica

Desde Unafut: LDA recibe la sentencia que nadie imaginaba en medio del caos

"No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano
Costa Rica

"No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano

Panamá en vilo: dura sentencia sobre renovación de Thomas Christiansen
Panama

Panamá en vilo: dura sentencia sobre renovación de Thomas Christiansen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo