Alajuelense tricampeón de la Copa Centroamericana: cuántos equipos de Concacaf consiguieron tres títulos internacionales consecutivos

Liga Deportiva Alajuelense hizo historia: superó a Xelajú y se coronó campeona de la Copa Centroamericana 2025, completando un tricampeonato tras las conquistas de 2023 y 2024. No es solo un nuevo título para su palmarés: es la confirmación de un ciclo de dominio regional que la mete de lleno en la lista de los grandes de Concacaf.

Con esta tercera corona consecutiva, Alajuelense se convierte en el primer club en la historia en ganar tres ediciones seguidas de la Copa Centroamericana, el torneo oficial de Concacaf exclusivo para clubes del istmo. Y, al mismo tiempo, pasa a ser el primer club centroamericano que encadena tres títulos internacionales al hilo en un mismo torneo de la confederación.

Los otros clubes de Concacaf que fueron tricampeones internacionales

Con las tres conquistas al hilo de la Copa Centroamericana, Alajuelense se suma al selecto listado de clubes que lograron tres títulos consecutivos en una misma competición internacional de Concacaf.

Cruz Azul (México)

Tricampeón de la Copa de Campeones de Concacaf en 1969, 1970 y 1971.



Monterrey (México)

Tricampeón de la Liga de Campeones de Concacaf en 2010–11, 2011–12 y 2012–13.

Y lo más impactante es que la historia todavía puede crecer: el año que viene, después de disputar la Copa de Campeones, la Liga estará ante la posibilidad de convertirse en el primer equipo de toda Concacaf en ganar cuatro títulos consecutivos de una misma competencia internacional, un registro que ningún gigante de la región ha conseguido hasta ahora.

Ahora a enfocarse en la 31, la gran obsesión de los manudos

Una vez que baje la espuma de los festejos por la nueva conquista de la Copa Centroamericana, llegará la hora de poner el foco en el Torneo Apertura 2025. Alajuelense ya se aseguró el primer lugar de la fase regular una fecha antes del final y tendrá doble chance de coronarse campeón de Costa Rica, un título que se le viene negando desde 2020.

Este sábado, el equipo del “Machillo” Ramírez visitará a San Carlos por la jornada 18 y luego sí vendrán las semifinales del campeonato, donde la Liga espera rival.