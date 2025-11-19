Es tendencia:
Honduras

“Llena de dinosaurios”: Honduras es impactada con el dardo más le duele luego de perder el pase al Mundial 2026

La selección de Honduras fue duramente golpeada tras quedar fuera de la Copa del Mundo 2026. Recordaron algo que duele y mucho.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

A Honduras le recordó uno de los dardos que más le duelen.
Honduras cumplirá 12 años sin estar en una Copa del Mundo. Desde Brasil 2014 la Bicolor no asiste a una justa y la malaria creció con la creciente Eliminatoria.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda no pudieron cumplir con el objetivo y su fútbol se viene a pique día con día, no solo con la selección, si no que también con los clubes.

Todo Deportes, uno de los medios más vistos en Honduras, ha recordado un dardo que le dejó Luis Omar Tapia a Honduras en 2022.

¿Qué dijo Luis Omar Tapia sobre Honduras?

El periodista chileno puntualizó tras el fracaso de no ir al Mundial de Qatar 2022, que “Honduras estaba manejada por dinosuarios”.

“Creo que Honduras está manejada o llena de dinosaurios que viven en el pasado y no piensan en el hoy y en el futuro. Creo que se tiene que hacer una limpieza general”, fue lo que dijo el periodista.

Las palabras retumban en un país luego del fracaso al Mundial 2026, ya que de aquel día a hoy nada ha cambiado en el fútbol catracho.

Los federativos siguen siendo los mismos y no paran de consumir fracasos. No estuvieron en Copa América, tampoco en Mundiales y la que generación que viene no ilusiona a nadie.

La frase de Luis Omar Tapia que retumba en Honduras a pesar de haber sido dicha en 2022.

