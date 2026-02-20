Llega desde España: Francis Hernández concreta su primera gran incorporación que ilusiona a la Selección de Honduras

Francis Hernández ha dado pasos muy buenos en los sus primeros días como director deportivo de la Selección de Honduras. El español ya ha concretado su primera gran incorporación.

Hace unos días le abrió la puerta a todos los jugadores elegibles y ahora ya se confirmado que uno de los que juega en suelo español viene.

Se trata de Jorge Pineda, jugador de 18 años que participa para el Villarreal. Comenzará su etapa en la Sub-20 y estará en la nómina para la próxima fecha FIFA de marzo.

Javier Pineda, incorporación de Francis Hernádez

“La Selección Sub-20 de Honduras sumará un nuevo nombre desde Europa. Legión Catracha conoció que el joven extremo Jorge Pineda, de 18 años, quien forma parte del proceso formativo del Villarreal C, estará en la nómina para la próxima fecha FIFA de marzo.

Se viene una nueva oportunidad para ver talento joven defendiendo los colores nacionales”, informa Legión Catracha.

Fútbol 360 HN aporta que: “Ariel Bustamante fue clave en todo para traer al habilidoso extremo del Villarreal”.

Esta es la primera gran llegada a la selección de Honduras, el director deportivo es experto en reclutar talento y la confirmación de que Pineda viene también es suya.