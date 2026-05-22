Saprissa define el futuro de Gerald Taylor en medio del rechazo de la afición: “Dos ticos interesados”

El lateral de Saprissa tiene varias opciones para continuar su carrera fuera de Tibás.

La relación entre Gerald Taylor y la afición del Deportivo Saprissa parece no tener arreglo después de lo que sucedió en la final de ida del Clausura 2026. El futbolista volvió a ver la tarjeta roja en un partido decisivo por un gesto obsceno y se perdió la vuelta en Santa Bárbara.

Los morados no tuvieron piedad para criticarlo. Por repetir estas acciones, hoy es uno de los jugadores que podría irse. Si bien tiene contrato con Saprissa hasta el mes de diciembre, desde la directiva están analizando su salida en condición de cedido.

El periodista Jason Arce dio a conocer que hay equipos detrás de los servicios del lateral derecho: “Entiendo que hay dos clubes nacionales interesados en la cesión“.

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Gerald Taylor también podría al exterior según su representante

Además de los clubes ticos que siguen de cerca la situación de Taylor, el representante del futbolista habló con el periodista Alonso García de una posible salida al exterior: “La idea nuestra, independientemente de lo que pasara en la Final, era que él regresara al extranjero. Buscaremos la mejor opción para él, pensando más que nada en la parte deportiva”.

Si ambas opciones están pensando en una salida, las posibilidades de que no esté en la planilla de la próxima temporada son altas. También juega en esta operación el hecho de que sea reprobado por la afición y hasta por la propia directiva después de su gesto en la final.

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En la última temporada, Taylor fue uno de los habituales titulares de Hernán Medford. Disputó un total de 40 partidos, de los cuales jugó 34 desde el arranque. Fue expulsado en la final de vuelta contra Alajuelense y en la ida ante Herediano, dos momentos que marcaron su relación con la afición.

En resumen

Gerald Taylor tiene contrato vigente con el Deportivo Saprissa hasta el mes de diciembre.

tiene contrato vigente con el hasta el mes de diciembre. La directiva de Saprissa analiza ceder al futbolista tras su expulsión en la final .

analiza ceder al futbolista tras su expulsión en la . Dos clubes nacionales y opciones en el extranjero se interesan por los servicios del lateral.