Xelajú vs. Municipal: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones para la final de vuelta del Clausura 2026

Entérese día, horario y dónde mirar a Xelajú vs. Municipal por el partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala conocerá a su nuevo campeón. Cuando Xelajú MC reciba la visita de Municipal en el juego de vuelta de la Gran Final y en el que ambos intentarán levantar la nueva Copa para aumentar su palmarés.

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Los súper chivos buscarán su anhelada octava luna, con la cual intentarán igualar en títulos a Aurora y así ponerse en el tercer lugar histórico, por su parte, los rojos buscarán ganar su campeonato 33 para superar a Comunicaciones y quedarse en solitario como el más ganador de Guatemala.

A qué hora juegan Xelajú MC vs. Municipal

Xelajú y Municipal medirán fuerzas este sábado 23 de mayo, a las 8:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Mario Camposeco.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Xelajú MC vs. Municipal

Este encuentro de vuelta de la final del Clausura 2026 se podrá ver por Tigo Sports y en FOX en Claro Sports

Cómo llega Xelajú

Los súper chivos disputarán su cuarta final en los últimos tres años, de las cuales tres han sido a nivel nacional y una de Copa Centroamericana. El equipo eliminó a Marquense en Cuartos de Final y a Comunicaciones en semifinales. En la ida de la final cayó 4-1 en El Trébol, que lo obliga a ganar por diferencia de cuatro tantos o más para remontar.

Cómo llega Municipal

Los rojos afrontan su tercera final consecutiva luego de dejar en el camino a Guastatoya en cuartos de final y a Deportivo Mixco en las semifinales. Para la vuelta llegan con la ventaja de 4-1, lo cual les da el lujo de hasta perder por dos dianas para ser campeón, si caen por tres la llave se irá a los tiempos extras o penales y si son derrotados por más de cuatro anotaciones el título será para los quetzaltecos.

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Posible once de los súper chivos

Estuardo Chang; Raúl Calderón, Kevin Ruiz, José Castañeda, Javier González, Widvin Tebalán; Mynor De León, Juan Cardona, Antonio De Jesús López, Yair Jaén y Steven Cárdenas.

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Posible once de los rojos

Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales; John Méndez, Rodrigo Saravia, Yunior Pérez, Rudy Muñoz, Erik López y Jefry Bantes.