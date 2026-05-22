Tras las salidas de Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco, Saprissa sufre la baja del PF Marcelo Tulbovitz, que no aceptó la oferta de renovación.

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez volvió a sacudir a los aficionados del Deportivo Saprissa al anunciar que el club morado sufriría una nueva baja en este naciente mercado de fichajes. Minutos más tarde, la exclusiva del periodista era confirmada por la propia institución.

Tras la oficialización de las salidas de los futbolista Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco, todas ellas por decisión conjunta de la directiva y el cuerpo técnico que lidera Hernán Medford, el Monstruo también se despidió de su preparador físico, Marcelo Tulbovitz.

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“Marcelo Tulbovitz no continuará”

“Marcelo Tulbovitz no continuará como PF en el Deportivo Saprissa, la decisión está tomada. Se marcha del club según fuentes“, comunicó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

El entrenador charrúa, de 64 años, tenía sobre la mesa una oferta para renovar su contrato con el Monstruo, pero también contaba con alternativas para continuar trabajando fuera de Costa Rica. Aún no está claro si su decisión de despedirse de San Juan de Tibás está vinculada a estas oportunidades en el extranjero.

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Por su parte, Saprissa ratificó la información mediante un comunicado oficial en el que se lee algo similar: “Marcelo Tulbovitz no continuará como preparador físico del primer equipo masculino. La institución realizó una oferta formal esta semana, la cual fue rechazada por Tulbovitz, quien finaliza así una nueva etapa como parte del cuerpo técnico morado“.

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El enorme palmarés de Tulbovitz en La Cueva

La partida de Tulbovitz no es una baja cualquiera para el camerino de Hernán Medford. Con el conjunto tibaseño, el palmarés del ex asistente de Marcelo Gallardo en River Plate registra la impresionante cifra de 8 títulos oficiales.

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Entre sus logros más destacados se encuentran múltiples campeonatos de la Primera División de Costa Rica, un torneo de la UNCAF y la histórica Copa de Campeones de la Concacaf obtenida en el año 2005. Aquella corona continental, además, sirvió como el boleto para la mítica expedición en el Mundial de Clubes de la FIFA en Japón, donde Saprissa se adjudicó el tercer lugar del mundo.

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El último aporte de Marcelo Tulbovitz a las vitrinas de La Cueva se dio recientemente, cuando consiguió levantar el título del Torneo de Copa de Costa Rica 2025-2026.

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En síntesis