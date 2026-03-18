Lionel Messi consigue en Concacaf lo que muchos esperaban y fue frente al hondureño Andy Najar

Los cuartos de final de la Concachampions 2026 han sido testigos de un récord que Lionel Messi tanto buscaba y que sus aficionados esperaban que se diera.

Este logro se concretó ante el Nashville SC de la MLS, donde juega el hondureño Andy Najar, quien fue testigo de cómo, desde su banda, Messi inició la jugada que definió la nueva marca del campeón del mundo.

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Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional. El argentino recibió el balón desde la banda izquierda y, tras un potente remate raso, venció al arquero contrario para abrir el marcador.

La Concachampions fue testigo de esta anotación, y Messi ya suma un total de 81 goles con la camiseta del Inter Miami, más de los que hizo con el PSG (32).

Con este récord, Messi continúa ampliando su legado, siendo el segundo jugador en alcanzar esta cifra, después de Cristiano Ronaldo. El exjugador del Barcelona necesitó 94 partidos menos.

El portugués tiene 965 goles y está a 35 de conseguir los 1,000, una cifra que aún no ha sido documentada por nadie, por lo que sigue siendo el máximo goleador de la historia.

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Desglose de los goles de Lionel Messi

FC Barcelona: 672 goles

Selección Argentina: 115 goles

Inter Miami CF: 81 goles

CF: 81 goles Paris Saint-Germain (PSG): 32 goles

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