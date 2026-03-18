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Mientras el DT lo sacó de Antigua, Gerson Chávez da la sorpresa y ficha por inesperado club en el Clausura 2026

El exjugador de Marathón encontró un nuevo equipo para el Clausura 2026 tras ser despedido del Antigua por indisciplina.

José Rodas

Por José Rodas

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Gerson Chávez fue despedido del Antigua FC por pedido del propio entrenador. Foto: Antigua.
Gerson Chávez fue despedido del Antigua FC por pedido del propio entrenador. Foto: Antigua.

Luego de casi un mes de permanecer como agente libre, el mediocampista hondureño Gerson Chávez encontró un nuevo equipo en Guatemala tras ser despedido del Antigua por pedido de su propio entrenador.

El hondureño de 26 años hizo oficial su llegada al Deportivo Chiquimulilla de la segunda división de Guatemala, fútbol en el que ya fue campeón en la primera categoría.

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Cabe recordar que, Chávez estuvo envuelto en polémica con el entrenador Mauricio Tapia, quien directamente solicitó a la directiva de Antigua la salida del hondureño.

“Gerson al ver que no iba convocado para el partido decidió irse a mitad del entreno, lo que consideré una falta de compromiso y respeto hacia todos los involucrados en el proyecto”, dijo Tapia a Fútbol Centroamérica en aquel momento.

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De esta forma, Chávez sumará una nueva experiencia en el fútbol tras su paso por Real España, Galaxy II, Vida y Marathón en Honduras.

El mediocampista hondureño ha tenido una tropezada carrera futbolística no ha logrado tener regularidad en los equipos que ha militado. Ahora, buscará el ascenso con el Chiquimulilla.

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