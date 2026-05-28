Confirman que Pablo Lavallén no sigue en Marathón y el club ya tiene al sustituto: “sería una bomba”

El argentino Pablo Lavallén llegó a dos finales de formas consecutivas con Marathón, pero no alcanzó a levantar una copa.

El argentino Pablo Lavallén no continuará como entrenador de Marathón tras la derrota en la gran final del Clausura 2026 que significó el segundo subcampeonato de forma consecutiva para el equipo de San Pedro Sula.

Así lo dio a conocer el periodista Marvin Ávila en el programa Panorama Deportivo. Según el comunicador, el “Monstruo Verde” ya está trabajando en el sustituto.

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Aunque en el reporte no se revela el nombre, Ávila precisó que se trata de otro DT argentino que nunca ha dirigido en Honduras, pero que cuenta con un amplio recorrido.

“Marathón va a cambiar de entrenador y ya tienen un candidato, es un argentino que nunca ha estado acá. Sería la bomba en el mercado”, dijo Ávila.

Mientras tanto, otros informes señalan que Lavallén ya cuenta con ofertas de Argentina, Chile y Perú, por lo que su futuro lo resolverá en las próximas semanas.

Los otros candidatos

En la mesa también aparecieron nombres, uno de ellos el de un viejo conocido en Marathón: Héctor Vargas, quien se coronó campeón con el club en 2018 al vencer a Motagua en la tanda de penales.

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Otro de los mencionados es Diego Vazquez, actual entrenador del Real Estelí, quien ya había sido pretendido por los verdolagas cuando ocurrieron los problemas de indisciplina en plena disputa del Clausura 2026.

Sin embargo, Fútbol Centroamérica confirmó que Vazquez tiene un año y medio de contrato en Nicaragua y de momento tiene la idea de permancecer en el tren del norte, actual campeón del torneo local y que disputará la Copa Centroamericana de Concacaf.

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