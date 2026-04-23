Sacuden al Olimpia con fuerte señalamiento y revelan qué pasaría si compitiera en Costa Rica

Olimpia es el actual bicampeón del fútbol hondureño y en los últimos años, durante la etapa de Pedro Troglio, alcanzó a ganar ocho títulos de Liga Nacional, demostrando absoluta superioridad sobre sus rivales.

Los constantes títulos de Olimpia han provocado fuertes cuestionamientos sobre el nivel del fútbol de Honduras, incluso llegando a relacionar un “torneo malo” cuando el club Merengue se corona campeón.

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En ese contexto, el periodista Mauricio Kawas se refirió al tema y reiteró que no tiene como intención demeritar a Olimpia, pero sí para cuestionar el nivel de la liga en general.

La comparación con la liga de Costa Rica

El análisis del comunicador planteó el dominio pleno de Olimpia y que ha sido tan constante que, en algunos casos da la sensación que puede bajar el ritmo, pero sin perder su protagonismo.

El contraste apareció cuando mencionó la liga de Costa Rica, donde una racha negativa de pocos partidos puede tener consecuencias importantes en la tabla de posiciones, lo que refleja una mayor paridad entre los equipos.

“Aquí puedes aflojar y el Olimpia igual es campeón, porque el nivel competitivo no está, no lo tenemos como en Costa Rica, que sí te pasa factura: si tienes una racha de 3 o 4 partidos, te sacan ventaja y te metes en problemas, como lo estamos viendo”, lanzó Kawas.

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Y amplió: “No estamos demeritando al Olimpia; estamos más bien diciendo que al mismo Olimpia le afecta. Correcto, como le ha afectado en realidad. Cuando le cambian el ritmo de competencia al salir de Honduras, el Olimpia también lo padece, porque aquí juega cada 7 días, juega a medio vapor y gana los partidos”.

Entre tanto, el debate sigue abierto en Honduras y más cuando Olimpia tras un inicio irregular en el Clausura 2026, ya se ubica en la segunda posición de la tabla con 35 unidades, mismas que el líder Motagua.

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