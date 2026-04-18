Leyenda de Honduras sacude de la peor manera a Jorge Luis Pinto y saca a la luz por qué no tuvo éxito como en Costa Rica

La llegada de Jorge Luis Pinto a Honduras en diciembre de 2014 llenó el ambiente del fútbol de positivismo tras su destacado paso lleno de éxitos en Costa Rica, selección con la que alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Brasil.

En la Selección de Honduras su paso estuvo marcado por polémicas con la prensa y también con los jugadores que a día de hoy recuerdan la particular personalidad del DT colombiano.

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En esta ocasión, fue el exarquero Noel Valladares, quien llegó a admitir que en Honduras los futbolistas no estaban listos para tener un director técnico como Jorge Luis Pinto.

“Nosotros no estábamos preparados para un técnico como Jorge Luis Pinto, un técnico que maneja muchas cosas”, comenzó contando el legendario portero de Olimpia durante una plática con Alfredo Mejía.

“El jugador de acá está preparado para recibir tanta información. Usted se ha dado cuenta (Alfredo Mejía) jugando tanto tiempo afuera que al venir aquí con poquito se va”, insistió.

Valladares calificó de nefasto el proceso con Pinto y según Valladares, el colombiano fue mal asesorado en su llagada al país, ya que confrontaba a todo el mundo.

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“Yo pienso que sí, fue nefasto el proceso cuando vino él. Creo que a él lo asesoraron mal y venía confrontando a todo el mundo”, recordó.

Lo iba a volver loco

Noel Valladares también contó que, el ser el capitán de Honduras, el entrenador sostenía constante comunicación con él para conocer su actualidad y si estaba pendiente de sus compañeros.

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“Me llamaba y me decía: ¿padre qué está haciendo?, aquí en la casa, ¿ya fue a entrenar, ya vio a fulano, al otro? Progeo, usted me va a volver loco”, contó entre risas.

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“Qué tengo que andar viendo el rendimiento de Maynor o de otro. Allá cuando venga Emilio (Izaguirre) dígale que tenía que haber tirado el centro a tal minuto. Una cachetada es que me iba a pegar Emillio, le dije”, cerró.

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Lo cierto es que, con Pinto en el banco, Honduras no logró la clasificación al Mundial de Rusia de 2018 y a día de hoy ya son tres copas del mundo a las que el combinado catracho no asiste.