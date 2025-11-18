Es tendencia:
Ratificado por la FIFA: Honduras consigue el reconocimiento mundial que nadie se esperaba

FIFA brindó un reconocimiento mundial a Honduras de camino a la Copa del Mundo.

Honduras recibe reconocimiento histórico de la FIFA.
Honduras se encuentra próxima a disputar la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien cuenta con una posición favorable, el equipo está obligado a ganar en su presentación de cierre. Sueña con poder regresar a la máxima cita.

Los catrachos lideran el Grupo A con los mismos puntos que Haití, pero con una mejor diferencia de gol. Costa Rica va en tercer lugar, con dos unidades menos, mientras que Nicaragua cierra el cuarteto sin posibilidad alguna de clasificarse.

Justo antes de que se dispute el Clásico de Centroamérica para definir cuestiones en la división, FIFA dejó un claro mensaje con el que la FFH quedará para siempre en la historia de la Copa del Mundo. Todo quedará guardado para la posteridad.

Noel Valladares queda en la historia de la FIFA con su participación en un Mundial

El Museo de la FIFA exhibe la camiseta de Noel Valladares, arquero protagonista del primer gol dado por válido gracias a la tecnología en una Copa del Mundo. La exposición “Innovation in Action” rememoró el primer tanto GLT del año 2014, en la goleada del conjunto europeo que tuvo a Karim Benzema como figura.

La Goal-Line Technology constaba de un chip instalado en el balón y conectado al reloj del árbitro. Este mismo servía para indicar si el balón cruzó o no la línea del arco, para convalidar o anular un tanto. Se incorporó en el Mundial de Brasil.

Se añadió a los elementos arbitrales por una polémica jugada en el partido de los octavos de final de Sudáfrica 2010 entre Alemania e Inglaterra, finalizado en 4-1. Cuando aún iban 2-1, al elenco inglés no se le dio por gol una jugada que lo fue.

Eliminatorias al Mundial 2026: cuándo juega Honduras por la fase final de Concacaf

Honduras visitará a Costa Rica para cerrar su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 el 18 de noviembre del 2025, en busca de su boleto directo.

