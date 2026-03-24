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Leonardo Posadas envía un rotundo mensaje a José Francisco Molina a días de su debut con la Selección de Honduras

El defensor hondureño no fue convocado para el debut de José Francisco Molina, pero le ha dejado un mensaje al DT.

José Rodas

Por José Rodas

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Leonardo Posadas es el capitán del Hamburgo SV II de Alemania.
Leonardo Posadas es el capitán del Hamburgo SV II de Alemania.

Estamos exactamente a una semana del debut de José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras. El estratega español disputará su primer partido desde el banquillo contra Perú en España.

Molina arrancó el nuevo proceso con varias sorpresas en su convocatoria, como la inclusión de jóvenes como Leandro Padilla, Mike Arana, Clinton Bennet y Darlin Mencía, entre otros.

Para muchos, también hicieron falta otros jugadores que lo están haciendo bien en sus equipos, como es el caso de Leonardo Posadas, quien ya tuvo la oportunidad de estar con Reinaldo Rueda, pero no disputó minutos.

El defensor es capitán del Hamburgo SV II de Alemania y está teniendo un gran nivel. Hace unas horas, le envió un rotundo mensaje a José Francisco para futuras convocatorias.

Leonardo Posadas y su mensaje a José Francisco Molina

El defensor dio una gran asistencia en la victoria del Hamburgo por 4-0 sobre el Altonaer FC. Destacan mucho su gran visión de juego desde la zona baja, lo cual puede ayudar mucho a lo que Molina busca con Honduras.

Posadas deja claro que sigue vigente y en busca de regresar al equipo nacional con buenas actuaciones, solo pide que José Francisco no lo olvide.

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Honduras jugará su primer partido bajo el mando del DT español el próximo martes 31 de marzo, ante Perú, en el Estadio Municipal de Butarque, España.

Así fue la asistencia de Leonardo Posadas que José Francisco Molina debe ver

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