Apartados: Reinaldo Rueda confirma la notificación que sorprende a Honduras antes del partido ante Costa Rica

Los aficionados de Honduras amanecieron un día antes de enfrentar a Costa Rica sorprendidos con una noticia que llega desde el seno de la Bicolor.

Honduras tiene dos afectados y Reinaldo Rueda ha sido quien ha tomado la decisión, a pesar de que él mismo fue quien les dio la confianza de tener su primera convocatoria.

Y es que el caso se trata de Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, quienes fueron connvocados para los partidos ante Costa Rica y Haití, pero que han sido apartados y son las primeras bajas.

¿Por qué Reinaldo Rueda ha tomado esta decisión?

Pues según lo que informan en Honduras es que la intención de Rueda con estos dos jugadores separados, es que se vayan adaptando a cómo es la selección.

También es porque estarán trabajando con la Sub-21 de Honduras que se prepara para los Juegos Centroamericanos 2025 en Ciudad de Guatemala. Ellos serán parte de esta delegación.

De igual forma buscan darle a Vargas y Posadas un debido proceso antes de debutar en la absoluta, que se juega su boleto a la Copa del Mundo 2026.

Nayrobi y Leonardo serán parte de la nómina que viaje a Guatemala para enfrentarse a Costa Rica y Panamá respectivamente por el grupo B de los Juegos Centroamericanos 2025.

La selección de Honduras entrenó el martes por la noche a puertas cerradas y este miércoles volverá a atender a los medios para hablar del juego ante Costa Rica.

