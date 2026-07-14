Historial de Argentina vs. Inglaterra: resultados, quién ganó más y todos sus cruces en los Mundiales

Argentina e Inglaterra vuelven a coincidir en un mata-mata mundialista después de 24 años. El ganador se enfrentará a España en la final.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de 24 años. La rivalidad reúne episodios deportivos, políticos y culturales que convirtieron cada cruce en un acontecimiento especial.

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El historial general favorece a los ingleses, pero la Albiceleste protagonizó las dos eliminaciones mundialistas más recordadas del enfrentamiento.

¿Quién ganó más partidos entre Argentina e Inglaterra?

Antes de la semifinal del Mundial 2026, ambas selecciones disputaron 14 encuentros.

El balance es el siguiente:

Victorias de Inglaterra: 6.

6. Victorias de Argentina: 3.

3. Empates: 5.

El primer duelo se jugó en 1951, en Wembley, y terminó con victoria inglesa por 2-1.

ver también Pronóstico de Argentina vs. Inglaterra: resultado exacto, goleadores y quién será el rival de España en la final del Mundial 2026 según la IA

Todos los Argentina vs. Inglaterra en los Mundiales

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará el sexto partido mundialista entre ambas selecciones.

Mundial 1962: Inglaterra 3-1 Argentina

El primer antecedente mundialista se produjo durante la fase de grupos de Chile 1962. Inglaterra se impuso 3-1 y posteriormente avanzó a los cuartos de final.

Mundial 1966: Inglaterra 1-0 Argentina

Inglaterra eliminó a Argentina en los cuartos de final del Mundial que terminaría ganando como local.

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El encuentro quedó marcado por la expulsión de Antonio Rattín y por una fuerte polémica con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

Mundial 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

El partido más famoso de la rivalidad se disputó en los cuartos de final de México 1986.

Diego Maradona convirtió los dos goles argentinos: el primero, conocido como la Mano de Dios, y el segundo elegido posteriormente como el “Gol del Siglo”. Gary Lineker descontó para Inglaterra.

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Argentina avanzó y terminó conquistando su segundo título mundial.

Mundial 1998: Argentina 2-2 Inglaterra

El cruce de octavos de final en Francia tuvo goles de Gabriel Batistuta, Alan Shearer, Michael Owen y Javier Zanetti.

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David Beckham fue expulsado al comienzo del segundo tiempo y el encuentro se resolvió por penales. Argentina ganó la tanda 4-3, con Carlos Roa como figura.

Mundial 2002: Argentina 0-1 Inglaterra

Inglaterra consiguió su revancha en la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

David Beckham marcó el único gol mediante un penal. Aquella derrota resultó determinante para la eliminación argentina en la primera ronda.

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¿Cuándo fue el último Argentina vs. Inglaterra?

El antecedente más reciente se disputó el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra.

Inglaterra ganó 3-2 un amistoso que Argentina dominaba 2-1 hasta los minutos finales. Michael Owen marcó dos veces sobre el cierre y dio vuelta el resultado.

Por lo tanto, la semifinal de 2026 será el primer partido entre ambos en más de dos décadas y el primer enfrentamiento oficial desde el Mundial de 2002.

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Datos principales del historial