Futuro en LaLiga: Leandro Padilla podría dar el salto que cambia su carrera tras ser convocado con Honduras

Una de las grandes sorpresas de la primera convocatoria de la Selección de Honduras bajo el mando de José Francisco Molina fue la inclusión de Leandro Padilla, jugador del Inter Miami, que solo tiene 16 años.

Padilla fue convocado por Molina, quien busca darle seguimiento y fomentar su crecimiento a tan corta edad. El joven ha venido destacando en las categorías menores de Las Gazas y ahora tiene la oportunidad de convertirse en el jugador más joven en debutar con la camisa de la Bicolor.

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Un scout ha hecho un informe sobre Leandro y ha sorprendido al poner en contexto dos equipos a los que Padilla podría llegar como fichaje potencial de futuro. Esos equipos son el Andorra FC, de la segunda división de España, y el Levante, donde ya juega el también hondureño Kervin Arriaga.

En dicho informe se han descrito a cabalidad las características de Padilla, un jugador con proyección de futuro, que se perfila como la gran perla del fútbol catracho.

Leandro Padilla puede dar el gran salto

Fondo: Leandro Padilla es un mediocampista defensivo hondureño de 16 años, nacido en Estados Unidos, que juega para el Inter Miami CF II. Tras destacadas actuaciones en la Copa Messi Sub-16 y el Campeonato Sub-17 de la CONCACAF, fue incorporado al programa Next Pro del Inter Miami y recibió su primera convocatoria a la selección absoluta. Jugó los 180 minutos con Honduras en el Campeonato Sub-17 de este año, después de haber sido internacional en cuatro ocasiones en la edición de 2025 con Nicaragua.

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Capacidad: En general, la lectura del juego de Padilla, tanto en ataque como en defensa, es muy superior a su edad, y el cuerpo técnico de la selección hondureña lo ha reconocido. Su capacidad para distribuir el balón y su habilidad para dirigir el juego también son prometedoras. Si mejora su precisión en los duelos y su percepción espacial, podrá aprovechar al máximo su serenidad bajo presión y su valentía en el contacto. Sus limitaciones de movilidad no le supondrán un gran obstáculo, dado su estilo de juego y su posición.

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Padilla será una de las caras a seguir el próximo 31 de marzo cuando Honduras enfrente a Perú en un encuentro amistoso que se disputará en España.

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