Bajas, lesionados y suspendidos de Argentina e Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

Así llegan Argentina e Inglaterra a la semifinal del Mudial 2026. Solo una de las dos selecciones tendrá ausencias confirmadas.

Inglaterra y Argentina ultiman los detalles para la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta. Los dos entrenadores tienen disponibles a la mayoría de sus figuras para este miércoles, aunque Thomas Tuchel sigue de cerca la condición física de varios jugadores.

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La principal baja confirmada se encuentra en el plantel inglés. Los campeones del mundo, en cambio, no comunicaron hasta el momento una ausencia obligada para el encuentro.

Las bajas de Argentina contra Inglaterra

Argentina no tiene lesionados confirmados que hayan sido descartados para la semifinal.

Lionel Scaloni pudo trabajar con sus principales futbolistas y las posibles modificaciones responderían a motivos tácticos. El entrenador analiza utilizar una línea de cinco defensores o mantener el esquema con cuatro jugadores en el fondo.

Nicolás Otamendi aparece como alternativa para ingresar al once, mientras que Rodrigo De Paul podría ser uno de los futbolistas afectados por un eventual cambio de sistema. También se maneja la inclusión de Gianluca Simeone o Nicolás González.

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Lionel Messi está disponible

Messi atravesó algunos problemas físicos durante la temporada, pero disputó con normalidad los seis encuentros decisivos del Mundial y llega habilitado para enfrentar a Inglaterra.

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El capitán marcó ocho goles en el campeonato y, salvo que aparezca algún inconveniente de último momento, será titular.

Las bajas de Inglaterra contra Argentina

Jordan Henderson

Jordan Henderson es la principal ausencia confirmada de Inglaterra.

El mediocampista sufrió una fractura en la muñeca y no estará disponible para la semifinal. Su baja reduce las alternativas de experiencia que Thomas Tuchel tenía para el centro del campo.

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Declan Rice

Declan Rice generó preocupación debido a un problema estomacal que condicionó su preparación.

El mediocampista mejoró, volvió a entrenarse y es esperado como titular. El cuerpo técnico considera que se encuentra en condiciones de comenzar el partido, aunque su evolución continuará siendo controlada hasta las horas previas.

Jude Bellingham

Bellingham presentó molestias en su hombro izquierdo después del exigente encuentro contra Noruega.

No se trata de una lesión que amenace seriamente su presencia, pero sí la viene arrastrando desde 2023. El mediocampista entrenó y todo indica que conservará su lugar en el once inicial.

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Reece James y Ezri Konsa

Reece James se recuperó de una molestia muscular y volvió a quedar a disposición. Tiene posibilidades de ocupar el lateral derecho.

Ezri Konsa terminó el partido de cuartos de final con calambres, pero no sufrió una lesión importante y también está disponible.

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¿Hay jugadores suspendidos?

La única de las dos selecciones que tiene un futbolista suspendido es Inglaterra. Se trata del lateral derecho Jarell Quansah, quien vio la tarjeta roja ante México en octavos de final y recibió un castigo de dos partidos.

Quansah fue expulsado por esta patada sobre Jesús Gallardo. (Foto: Getty Images)

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Su regreso se daría en la final, si los ingleses logran clasificar a esa instancia por primera vez desde 1966, o en el partido por el tercer puesto.