Jared Ríos rechazó a Herediano para jugar en la MLS: el equipo que lo fichará tras la debacle de Liberia

El mediocampista de Liberia dará el salto a la filial de una reconocido club de la MLS, convirtiéndose en legionario a sus 21 años.

Jared Ríos no seguirá su carrera en Club Sport Herediano. La pérdida de la licencia de Municipal Liberia generó que el campeón nacional avanzara por el fichaje del pivote, nacido hace 21 años en El Roble, Puntarenas, y formado en el club pampero. Pero su situación dio un giro inesperado en las últimas horas.

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Cuando tenía todo listo para firmar su contrato, Ríos le comunicó a los florenses que declinaba el ofrecimiento. El motivo es contundente: apreció una propuesta superadora, que lo llevará al fútbol estadounidense y lo tendrá a un paso de la Major League Soccer (MLS).

Seattle Sounders se lleva a Jared Ríos

“Jared Ríos será nuevo jugador del Seattle Sounders ll, firmará por dos años”, fue la sorprendente noticia que dio a conocer el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales. El juvenil pasará de Liberia al equipo filial del Sounders, que milita en la MLS Next Pro.

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Sin duda, se trata de un gran paso en la carrera de Ríos, cuya irrupción en la escuadra liberiana se dio gracias a Minor Díaz. Luego, bajo el mando de José Saturnino Cardozo tuvo menos rodaje, pero hizo su aporte para llevar al club a dos semifinales al hilo en el campeonato nacional. En total, disputó 42 partidos como Aurinegro desde su debut en octubre de 2024.

Jiménez confirmó, además, que Ríos se unirá a Seattle Sounders luego de representar a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Estará en la convocatoria de Randall Azofeifa y el torneo tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

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El gran desafío para el canterano de Liberia —por quien los norteamericanos deberán cancelar los derechos formativos— será afianzarse en la MLS Next Pro para luego aprovechar las oportunidades y ganarse un sitio en el primer equipo. Algo que pocos centroamericanos han conseguido.

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En resumen