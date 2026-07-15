El Mundial 2026 disputará este miércoles 15 de julio su segunda semifinal. La jornada tendrá un solo partido y definirá al último clasificado para la gran final.
Argentina, vigente campeona, enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium. El ganador luchará por el título contra España, que le ganó 2-0 a Francia.
Qué partido se juega hoy, miércoles 15 de julio
La agenda mundialista incluye solamente un encuentro:
Argentina vs. Inglaterra
- Instancia: semifinales.
- Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 1:00 p.m.
- Hora en Panamá: 2:00 p.m.
- Estadio: Atlanta Stadium.
- Ciudad: Atlanta, Georgia.
- Premio: clasificación a la final del Mundial 2026.
Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Centroamérica
El partido podrá seguirse por las siguientes señales:
- Costa Rica: FOX, FOX+, Teletica y TDMAX.
- El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.
- Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
- Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
- Nicaragua: Tigo Sports.
- Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC, TVN, Telemetro y TVMAX.
El streaming estará disponible por Tigo Sports en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En Costa Rica podrá verse mediante TDMAX.
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Cómo llega Argentina
Argentina ganó los seis partidos que disputó:
- Argentina 3-0 Argelia.
- Argentina 2-0 Austria.
- Jordania 1-3 Argentina.
- Argentina 3-2 Cabo Verde.
- Argentina 3-2 Egipto.
- Argentina 3-1 Suiza.
La Albiceleste marcó 17 goles y busca disputar su segunda final consecutiva.
Cómo llega Inglaterra
Inglaterra consiguió cinco triunfos y un empate:
- Inglaterra 4-2 Croacia.
- Inglaterra 0-0 Ghana.
- Panamá 0-2 Inglaterra.
- Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo.
- México 2-3 Inglaterra.
- Noruega 1-2 Inglaterra.
Los Three Lions intentan alcanzar su segunda final mundialista. La única anterior fue en 1966, cuando se consagraron campeones como locales.
Qué pasa si Argentina e Inglaterra empatan
Si el partido termina igualado después de los 90 minutos, se disputarán tiempos extra de 15′ cada uno. En caso de continuar el empate, el segundo finalista se definirá mediante una tanda de penales.