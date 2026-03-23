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Los apartó: la primera decisión de José Francisco Molina en la Selección de Honduras antes de enfrentar a Perú

José Francisco Molina ha comenzado su etapa como entrenador y antes de viajar a España los apartó. No recibió nada de ellos.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina muestra su carácter desde el primer viaje con la Bicolor.
José Francisco Molina muestra su carácter desde el primer viaje con la Bicolor.

La Selección de Honduras realizó su primer viaje de 2026 bajo la tutela del nuevo entrenador, José Francisco Molina, quien, a las primeras de cambio, tomó una decisión importante.

No fue con sus futbolistas, pero sí con la prensa hondureña, a la que apartó y no quiso hablar, algo que es habitual en el técnico de la escuadra catracha.

Sí hablaron los jugadores, pero esta determinación sorprendió a los comunicadores que se encontraban en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula para cubrir la noticia.

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Futbolistas como ‘Yio’ Puerto, Edrick Menjívar, Alejandro Reyes y Deiby Flores dieron declaraciones. Ellos ya tienen experiencia, pues formaron parte del proceso anterior bajo la dirección deReinaldo Rueda.

José Francisco Molina hablará al llegar a España

El DT de la Bicolor sí dará declaraciones a su llegada a Madrid, por lo que Honduras estará pendiente de lo que diga antes de su primer partido oficial al frente de la escuadra centroamericana.

José Francisco Molina entrenará por primera vez a una selección en su tierra y buscará un triunfo ante la Perú de Mano Menezes, quien también debutará con Los Incas.

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El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana del 31 de marzo en el Estadio Municipal Butarque de Madrid, España. Ambos equipos inician nuevos procesos bajo nuevas direcciones técnicas, buscando reestructurarse con nuevas convocatorias y jóvenes promesas.

Diario La Prensa destacó el que Molina no atendiera a los medios.

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