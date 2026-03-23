Los apartó: la primera decisión de José Francisco Molina en la Selección de Honduras antes de enfrentar a Perú

La Selección de Honduras realizó su primer viaje de 2026 bajo la tutela del nuevo entrenador, José Francisco Molina, quien, a las primeras de cambio, tomó una decisión importante.

No fue con sus futbolistas, pero sí con la prensa hondureña, a la que apartó y no quiso hablar, algo que es habitual en el técnico de la escuadra catracha.

Sí hablaron los jugadores, pero esta determinación sorprendió a los comunicadores que se encontraban en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula para cubrir la noticia.

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Futbolistas como ‘Yio’ Puerto, Edrick Menjívar, Alejandro Reyes y Deiby Flores dieron declaraciones. Ellos ya tienen experiencia, pues formaron parte del proceso anterior bajo la dirección deReinaldo Rueda.

José Francisco Molina hablará al llegar a España

El DT de la Bicolor sí dará declaraciones a su llegada a Madrid, por lo que Honduras estará pendiente de lo que diga antes de su primer partido oficial al frente de la escuadra centroamericana.

José Francisco Molina entrenará por primera vez a una selección en su tierra y buscará un triunfo ante la Perú de Mano Menezes, quien también debutará con Los Incas.

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El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana del 31 de marzo en el Estadio Municipal Butarque de Madrid, España. Ambos equipos inician nuevos procesos bajo nuevas direcciones técnicas, buscando reestructurarse con nuevas convocatorias y jóvenes promesas.

Diario La Prensa destacó el que Molina no atendiera a los medios.