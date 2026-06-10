Alejandro Bran rescindió su contrato con Alajuelense, quedó libre y ya fue sondeado por clubes del fútbol costarricense.

Liga Deportiva Alajuelense y el futbolista Alejandro Bran finalmente llegaron a un acuerdo para finiquitar el contrato que unía a las partes hasta diciembre de 2027.

El anuncio era inminente, pero se terminó oficializando este miércoles por la tarde. Exactamente dieciséis días después de que el mediocampista de 25 años protagonizara un nuevo episodio de indisciplina, esta vez en el barrio Los Yoses de San Pedro, y de gran impacto mediático por la balacera contra su camioneta.

Sin embargo, lo que el club rojinegro verdaderamente penalizó fue que se encontrara en un bar a altas horas de la madrugada. Reincidió. Y, tal como sucedió con Kenneth Vargas algunas horas antes, la directiva prefirió ponerle punto final a la historia pagándole “un monto razonable”, según reveló el periodista Kevin Jiménez.

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¿Dónde jugará Alejandro Bran tras salir de Alajuelense?

Alejandro Bran se convirtió en agente libre y, por lo tanto, en una opción más que interesante por sus probadas condiciones futbolísticas: jugó en la MLS, en el ascenso inglés y, horas antes del incidente en Montes de Oca, estaba convocado a la Selección Nacional. Luego, fue borrado junto a Vargas y Warren Madrigal por decisión de Fernando Batista.

Sin embargo, la “mala fama” que le precede puede jugarle en contra no tanto a la hora de encontrar club, sino de negociar un buen contrato. Días atrás, cuando Bran había sido separado en Alajuelense y no realizaba la pretemporada con sus compañeros, La Nación dio a conocer que fue sondeado por equipos de Costa Rica.

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“Una fuente confió que algunos clubes nacionales han buscado al futbolista para consultarle cómo está su situación”, se detalla en un artículo escrito por Fanny Taiver Marín y Christian Montero.

ver también Mientras Alajuelense define las salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, Joseph Joseph habla por primera vez de su decisión

Veremos cuál institución, si costarricense o del extranjero, decide darle una nueva oportunidad al volante. Esta ventana del mercado de fichajes es extensa al estar atravesada por el Mundial 2026, y el ex Herediano tendrá bastante tiempo como para analizar cuál es el mejor paso posible para su carrera.

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Mientras tanto, Alajuelense se encuentra resolviendo la situación con su probable reemplazante: Roan Wilson, quien está a prueba bajo las órdenes de Ismael Rescalvo. Otra alternativa para el entrenador español podría ser alguno de los tres volantes forjados en el CAR que subieron a Primera para la pretemporada.

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En síntesis

Alajuelense y Alejandro Bran acordaron el finiquito de su contrato tras la polémica balacera en San Pedro y sus reiterados actos de indisciplina.

Pese a haber sido borrado de la Selección, el volante de 25 años ya recibió sondeos de equipos locales para continuar su carrera en Costa Rica.

Mientras Bran busca club como agente libre, la Liga analiza el fichaje de Roan Wilson, quien se encuentra a prueba con Ismael Rescalvo.