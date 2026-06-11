Premio consuelo: el importante partido que dirigirá Omar Artan tras ser deportado por Estados Unidos

Omar Artan se quedó sin posibilidades de dirigir el Mundial 2026 por decisión de los Estados Unidos.

Hace unos días, Omar Abdulkadir Artan llegaba a Estados Unidos para hacer historia por su país. Iba a transformarse en el primer árbitro somalí en dirigir en un Mundial. Sin embargo, fue deportado a Turquía por el gobierno estadounidense luego de haber aterrizado.

El árbitro de 34 años contaba con la visa correspondiente, pero lo declararon inadmisible por una supuesta “verificación de antecedentes” y no pudo ingresar al país. La FIFA lanzó un comunicado en el que anunciaba que Artan no sería parte de la Copa del Mundo.

Después de esta mala noticia para el somalí, le llegó una muy buena por parte de la UEFA. La entidad europea decidió tener un gesto con Artan y lo designó para que sea parte de una final de Supercopa de Europa.

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Omar Artan será el árbitro de la final de la Supercopa de Europa 2026

Precisamente, Omar Artan será el encargado de impartir justicia en el partido que disputarán el próximo miércoles 12 de agosto París Saint-Germain y Aston Villa. El campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League.

“El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral“, fue el mensaje que emitió Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, para anunciar esta decisión en conjunto con la Confederación Africana de Fútbol.

A pesar del sueño que tenía de dirigir el Mundial 2026, Omar Artan será parte de una final plagada de estrellas y que será vista por un gran número de espectadores. Con su edad, tendrá la oportunidad de dirigir el Mundial 2030 si continúa con la labor que lo llevó a ser convocado para la actual cita.

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En resumen