Dónde ver en Centroamérica los 104 partidos del Mundial 2026: canales de TV y streaming en cada país

Descubre qué canales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming transmitirán en vivo los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA en Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

El Mundial 2026 pasará a la historia como la edición más grande jamás disputada, marcando un antes y un después en el torneo de selecciones más importante del planeta. Con la expansión a 48 equipos participantes, el planeta fútbol se preparan para vivir una auténtica maratón que constará de un total de 104 partidos.

Esta masiva cantidad de juegos, distribuidos a lo largo de intensas semanas de competencia en Norteamérica, obligará a los aficionados centroamericanos a tener muy claro el mapa de transmisiones para no perderse ninguna detalle del certamen —en el que solo serán representados por la Selección de Panamá—, con la ventaja de que se jugará en horarios accesibles por la cercanía geográfico con Estados Unidos, México y Canadá.

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No obstante, la gran cantidad de compromisos en el calendario ha provocado que los derechos televisivos se fragmenten más que en torneos anteriores. Esto significa que la cobertura se dividirá estratégicamente entre la televisión abierta tradicional, las señales de cable cerrado y las aplicaciones de streaming.

Dónde ver el Mundial 2026 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá

A continuación, te presentamos la guía completa y detallada, país por país, para que sepas dónde ver los 104 partidos de la Copa del Mundo en Centroamérica.

Costa Rica

FOX Sports: 104 partidos

104 partidos TDMAX: 104 partidos

104 partidos FOX+ : 73 partidos

: 73 partidos Teletica Canal 7: 32 partidos (17 de la fase de grupos)

El Salvador

Tigo Sports: 104 partidos

104 partidos FOX Sports: 52 partidos (29 de la fase de grupos)

52 partidos (29 de la fase de grupos) Canal 4 TCS: 40 partidos (23 de la fase de grupos)

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Guatemala

Tigo Sports: 104 partidos

104 partidos Albavisión / Chapín TV: 70 partidos distribuidos en los canales 3,7,11 y 13 (53 de la fase de grupos)

70 partidos distribuidos en los canales 3,7,11 y 13 (53 de la fase de grupos) FOX Sports: 70 partidos (53 de la fase de grupos)

Honduras

Tigo Sports: 104 partidos

104 partidos FOX Sports: 52 partidos (31 de la fase de grupos)

52 partidos (31 de la fase de grupos) TVC: 40 partidos distribuidos en los canales 5, TSi y Telecadena 7 y 4 (24 de la fase de grupos).

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Nicaragua

Tigo Sports: 104 partidos

104 partidos FOX Sports: 52 partidos (28 de la fase de grupos)

52 partidos (28 de la fase de grupos) Canal 10: 40 partidos (10 de la fase de grupos)

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Panamá

Tigo Sports: 104 partidos

104 partidos FOX Sports: 29 partidos de la fase de grupos

29 partidos de la fase de grupos RPC y TVMAX: 23 partidos de la fase de grupos