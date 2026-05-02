Messi cumple 100 partidos en Inter Miami: los 15 récords que ya consiguió en Las Garzas

Lionel Messi está a punto de alcanzar un hito importante con Inter Miami CF: su partido número 100, que llegará en el duelo frente a Orlando City SC. Desde su desembarco en el club de David Beckham, el impacto del aregntino fue inmediato y profundo, cambiando por completo el destino del equipo en la Major League Soccer.

Cuando arribó en julio de 2023, la realidad era muy distinta: el conjunto estaba en el fondo de la tabla y sin títulos relevantes en su historial. Sin embargo, su presencia modificó el escenario en poco tiempo, elevando el nivel competitivo del equipo y posicionándolo como protagonista en el fútbol estadounidense.

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Su debut en Inter Miami ante Cruz Azul marcó el inicio de esta transformación, con un gol decisivo que anticipó lo que vendría. Desde entonces, Messi no dejó de sumar contribuciones ofensivas y romper récords, tanto a nivel interno como en las competiciones que disputó.

A las puertas de su partido 100, los números hablan por sí solos: 85 goles y 43 asistencias en 99 encuentros, además de un saldo colectivo positivo que incluye más de medio centenar de victorias. También se consolidó como el máximo goleador y asistidor en la historia del club, dejando una huella difícil de igualar.

Los 15 récords individuales de Messi en Inter Miami

Máximo anotador histórico de Inter Miami

Con 85 goles, Messi ya es el máximo goleador de todos los tiempos de Las Garzas. Líder histórico en asistencias

También encabeza la tabla de asistidores del club, con 43 pases gol desde su llegada. Máximo anotador en todas las competencias en una temporada

En su mejor año con Inter Miami, Messi llegó a 43 goles entre todos los torneos, la cifra más alta para un jugador de la franquicia en una misma temporada. Más goles en una temporada de MLS

Con 29 tantos en la temporada regular, estableció la mejor marca goleadora de un futbolista de Inter Miami en una campaña de liga. Más goles en un partido

Messi comparte el récord de más goles en un encuentro con la camiseta rosa: marcó tres en un mismo partido, una marca que también alcanzaron otros cuatro futbolistas del club. Más tripletes en una competencia

Con dos hat-tricks en una misma competencia, fijó otra marca individual dentro de la historia de Inter Miami. Más goles de tiro libre

Su pegada también dejó una huella propia: con ocho goles de tiro libre, es el jugador con más tantos por esa vía en el club. Más asistencias en todas las competencias en una temporada

Además de sus goles, Messi firmó 25 asistencias en una misma temporada contando todos los torneos, otro récord individual de la franquicia. Más asistencias en una temporada regular de MLS

En fase regular de la liga, alcanzó las 16 asistencias, la mayor cifra para un jugador de Inter Miami en una campaña de MLS. Más asistencias en playoffs de MLS

También dejó su marca en la postemporada: con siete asistencias, posee el récord del club en playoffs de MLS. Más asistencias en un partido

El argentino dio cinco asistencias en un mismo encuentro, una cifra inédita para Inter Miami y también histórica a nivel MLS. Más contribuciones de gol en todas las competencias en una temporada

Entre goles y asistencias, Messi participó directamente en 68 tantos en una misma temporada, el registro más alto para un futbolista del club. Más contribuciones de gol en una temporada regular de MLS

En la fase regular de la liga, acumuló 45 participaciones directas de gol, otra cima estadística con Las Garzas. Más contribuciones de gol en playoffs de MLS

En la postemporada también fue decisivo: llegó a 13 contribuciones de gol, récord del club en playoffs. Más contribuciones de gol en un partido

Su actuación más dominante llegó con seis participaciones directas en un mismo encuentro: un gol y cinco asistencias, la mayor marca individual en la historia de Inter Miami.

El legado de Messi en Inter Miami

El impacto de Lionel Messi en Inter Miami CF va mucho más allá de los números: transformó a un equipo sin títulos en un protagonista de la Major League Soccer, ganando Leagues Cup, Supporters’ Shield y MLS Cup, además de potenciar su proyección global.

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Lionel Messi levantó el primer título de la MLS en la historia del Inter Miami. (Getty Images)

En muy pocos partidos, el argentino lideró una etapa histórica para el club. Por eso, su partido 100 ante Orlando City SC no es solo una marca simbólica, sino la confirmación de una era que ya dejó huella.

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Frente a Orlando City SC, el capitán argentino no solo alcanza una marca personal, sino que reafirma su papel como figura central en la etapa más trascendente que vivió la institución.

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Inter Miami vs. Orlando City: a qué hora y dónde ver el partido 100 de Messi

Por la fase regular de la MLS, Inter Miami recibe hoy a Orlando City en el Nu Stadium a las 5.15 pm de Centroamérica, las 6:15 de Panamá, y se podrá ver exclusivamente por Apple TV.