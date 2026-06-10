Tras rescindir contrato con DC United, Aarón Herrera está en el radar de otro equipo de la MLS

Este miércoles, se dio a conocer que Aarón Herrera terminó el contrato de acuerdo mutuo con el DC United. El futbolista de la Selección de Guatemala había manifestado su deseo de salir y el entrenador ya no lo tenía en cuenta justamente por esta decisión.

Después de esta situación, el lateral derecho rescindió su contrato y ya no es más jugador del equipo de Washington. Tenía contrato hasta finales de la temporada 2026. Ahora, el futbolista es agente libre y podría firmar para cualquier equipo que lo quiera. En la MLS ya lo están siguiendo.

Poco tiempo después de conocerse su salida del equipo rojinegro, hay un club que le habría puesto el ojo para contratarlo. Este es el LAFC, donde se desempeñan varios centroamericanos, entre ellos Matt Evans, jugador del seleccionado chapín.

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El medio de noticias de Los Ángeles FC en X puso sobre la mesa el nombre de Aarón Herrera para ficharlo. Teniendo en cuenta que es agente libre, lo consideran una buena oportunidad del mercado, ya que sólo deben acordar con el futbolista.

Esta noticia surge a raíz de la falta de un lateral derecho por parte de Los Ángeles FC. El único que hoy tiene el equipo angelino en esa posición es Sergi Palencia, quien se encuentra lesionado por una lesión inguinal y no volvería hasta después del Mundial 2026.

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¿Cuánto cobraba Aarón Herrera en DC United?

Por este motivo, Aarón Herrera aparece como una gran opción para LAFC. Es un futbolista con el que únicamente tendría que negociar su salario. Según publicó el sitio MLS Salary Guide, el sueldo del lateral era de una cifra cercana al millón de dólares por año.

En resumen

El lateral Aarón Herrera rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el DC United.

rescindió su contrato de mutuo acuerdo con el DC United. El futbolista quedó libre y despertó el interés de Los Ángeles FC .

. El salario del defensor rondaba el millón de dólares anuales en la MLS.