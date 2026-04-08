Choco Lozano recibe desde Honduras la postura de Olimpia por su fichaje y los tres sentenciados

Choco Lozano no continuará en México vistiendo los colores del Santos Laguna. El hondureño de 32 años culminará este torneo y tendrá que buscar un nuevo club para recuperar su mejor versión, que se ha visto opacada por una dura lesión de rodilla.

Con Lozano en el mercado, una de las opciones que siempre ha estado latente es Olimpia, club donde se mostró al mundo y donde gran parte de la afición merengue lo quiere.

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Su regreso podría estar más cerca que nunca, y desde el programa Sin Anestesia, el periodista Marco Banegas ha compartido la postura del Viejo León con respecto al fichaje de Choco.

“El futbolista hondureño de 32 años no va a continuar en el Santos de México. Ya fue informado de que al final del presente torneo no contará más con sus servicios. Es una decisión tomada y meditada desde hace semanas. Salvo un giro radical y que el club cambie de opinión, Choco está fuera”, comenzó contando sobre su salida.

“Hay dos ligas que le llaman la atención: una es la MLS, donde quiere probar suerte después de estar en México, y la otra es regresar a su país, lógicamente, a Olimpia”.

La postura de Olimpia con respecto a Choco Lozano

Banegas puntualizó que Lozano es una opción para Olimpia, pero que deben darse salidas en el equipo, lo que implica la sentencia de tres jugadores del ataque melenudo.

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“Olimpia todavía no ha mostrado ningún interés por el jugador. No hay una idea a corto plazo de que Choco pueda volver a Olimpia, pero eso podría cambiar si uno de los tres delanteros se va. Hablo de Jorge Benguché, Jerry Bengtson o Yustin Arboleda. Si alguno de estos futbolistas tiene una oferta o hay una salida, la posibilidad de que Lozano regrese a Olimpia estaría latente y sería uno de los máximos candidatos”.

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Fichar a Lozano para Olimpia tampoco será fácil, pero es uno de los pocos clubes en Centroamérica que podría asumir el fichaje. Tampoco se descarta que Choco busque una opción más en el extranjero antes de regresar a jugar en Honduras.

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Datos clave

Choco Lozano no continuará con el Santos Laguna de México y Olimpia es una opción.

no continuará con el y es una opción. Olimpia puede asumir el fichaje, siempre y cuando salga uno de sus delanteros, ya sea Jorge Benguché, Jerry Bengtson o Yustin Arboleda.

puede asumir el fichaje, siempre y cuando salga uno de sus delanteros, ya sea Tampoco se descarta que Choco busque una opción más en el extranjero antes de regresar a jugar en Honduras.