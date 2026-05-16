Michaell Chirinos explota, señala a los responsables y hace dura acusación que consterna a Olimpia: “Muchos no querían estar aquí”

El capitán del Olimpia no se guardó nada a la hora de hacer autocritica tras la eliminación del León del Clausura 2026.

Michaell Chirinos salió muy dolido por la eliminación de Olimpia del torneo Clausura 2026. “El Diablito” fue muy autocrítico con sus palabras y se llevó de encuentro a varios compañeros.

Habló de que tuvieron muchas cagadas dentro del vestuario; también dio a conocer que al club le faltó mucha humildad durante el campeonato y que el estar fuera también es producto de esto.

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Su primera respuesta fue acerca de la eliminación y el mensaje ha sido claro para todo el plantel como capitán.

La picante zona mixta de Michaell Chirinos

“Veníamos a ganar, tuvimos un partido muy bueno, pero en una ocasión nos costó el gol cuando debíamos estar bien parados; esto en Olimpia cuesta y mucho”.

¿Ahora el torneo toma credibilidad porque queda fuera Olimpia?

“Eso es lo que pasa cuando Olimpia no queda campeón, pero bueno, nuestra obligación es llegar siempre hasta aquí. Como te digo, tuvimos varias cagadas durante todo el torneo. Es difícil luchar contra todo desde aquí adentro”.

¿Qué tipo de cagadas tuvieron?

“Cagadas dentro de nosotros. Teníamos que darnos cuenta de qué compañeros estaban y quiénes no, quién quería y quién no; algunos querían hacer lo que quisieran en el campo, nos faltó tener humildad”.

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¿Tanto triunfalismo marea a alguno de tus compañeros?

“Al contrario, entre tantos triunfos tienen que salir adelante, porque este equipo debe estar contento por todo lo que hemos pasado. No tuvimos humildad y eso nos pasa factura”.

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¿Hay jugadores a los que se les olvida lo que es la camisa de Olimpia?

“El rendimiento depende de tu trabajo. Yo me perdí toda la primera vuelta y en la segunda trabajé en silencio, pero hay cosas de las que, como institución y cuerpo técnico, no se dieron cuenta de lo que pasaba; cosas entre nosotros, trabajo, humildad, disciplina. Queríamos luchar contra todo y no se pudo”.

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¿La camisa de Olimpia parece que le pesa a muchos?

“La camisa de Olimpia pesa, y los que se la ponen deben saber que aquí no se pueden cometer errores”.

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